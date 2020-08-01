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Маска обвинили в расизме за твит о построивших пирамиды в Египте инопланетянах

Изобретатель напомнил, что одна из них оставалась высочайшим строением планеты на протяжении 3800 лет.

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Предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал конспирологическую теорию происхождения египетских пирамид и был обвинён в расизме.

Один из богатейших людей планеты разместил в своём аккаунте в соцсети "Твиттер" несколько сообщений, в которых указал, что пирамиды определённо построили инопланетяне. Маск напомнил, что пирамида Хеопса на протяжении 3800 лет оставалась высочайшим строением.

В словах изобретателя пользователи разглядели проявление расизма. Одна из женщин спросила у миллиардера, сложно ли ему поверить в то, что пирамиды — дело рук африканцев. Другой юзер поинтересовался, имеет ли Маск в виду, что построить пирамиды не могли именно темнокожие люди.

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За прошлые сутки его доход увеличился примерно на пять миллиардов долларов.

Ранее Маск сообщил, что Tesla построит в Штатах "экологический рай" — завод по сборке электропикапов Cybertruck, электрокаров Model 3 и Model Y. Фабрику возведут в Техасе.

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