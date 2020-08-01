Маска обвинили в расизме за твит о построивших пирамиды в Египте инопланетянах

Предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал конспирологическую теорию происхождения египетских пирамид и был обвинён в расизме.
Один из богатейших людей планеты разместил в своём аккаунте в соцсети "Твиттер" несколько сообщений, в которых указал, что пирамиды определённо построили инопланетяне. Маск напомнил, что пирамида Хеопса на протяжении 3800 лет оставалась высочайшим строением.
Aliens built the pyramids obv— Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2020
В словах изобретателя пользователи разглядели проявление расизма. Одна из женщин спросила у миллиардера, сложно ли ему поверить в то, что пирамиды — дело рук африканцев. Другой юзер поинтересовался, имеет ли Маск в виду, что построить пирамиды не могли именно темнокожие люди.
Всё выше и выше. Илон Маск вошёл в пятёрку самых богатых людей мира по версии ForbesЗа прошлые сутки его доход увеличился примерно на пять миллиардов долларов.
Ранее Маск сообщил, что Tesla построит в Штатах "экологический рай" — завод по сборке электропикапов Cybertruck, электрокаров Model 3 и Model Y. Фабрику возведут в Техасе.