Маска обвинили в расизме за твит о построивших пирамиды в Египте инопланетянах

Предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал конспирологическую теорию происхождения египетских пирамид и был обвинён в расизме.

Один из богатейших людей планеты разместил в своём аккаунте в соцсети "Твиттер" несколько сообщений, в которых указал, что пирамиды определённо построили инопланетяне. Маск напомнил, что пирамида Хеопса на протяжении 3800 лет оставалась высочайшим строением.

Aliens built the pyramids obv — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2020

В словах изобретателя пользователи разглядели проявление расизма. Одна из женщин спросила у миллиардера, сложно ли ему поверить в то, что пирамиды — дело рук африканцев. Другой юзер поинтересовался, имеет ли Маск в виду, что построить пирамиды не могли именно темнокожие люди.