"Внутри у каждого своё". Лайф узнал подробности расправы мужа над женой в Башкирии — видео

Житель башкирского села Новобелокатая Александр Алексеев на глазах у двоих дочерей зарезал жену на обочине дороги. Причиной этого поступка стало признание супруги в измене.

Семья везла детей к стоматологу. По дороге Оксана рассказала мужу об отношениях с его лучшим другом Максимом, и Александр не смог сдержать себя. Он остановил машину, взял нож и стал наносить жене удары. Оксана выбежала из автомобиля, однако супруг догнал её и продолжил резать. Чудовищное преступление заметили проезжавшие мимо автомобилисты.

Оксана скончалась до приезда скорой. Алексеев после преступления оставался на месте и сдался полиции. На суде он рассказал, что в тот момент впал в "некое состояние аффекта и нечётко осознавал свои действия". Александр признался, что не понимал происходящего вокруг.

При этом, несмотря на совершение убийства, он клянётся в любви к погибшей супруге и сетует, что ему сейчас очень тяжело. Суд арестовал Александра на два месяца и отправил его в СИЗО до 29 сентября.

Родной брат Оксаны рассказал Лайфу, что пара жила хорошо и в достатке. Семья строила новый дом и иногда ругалась, но "как все".

По словам двоюродной сестры Александра, супруги вместе водили детей в садик и гуляли с дочками.

— Но внутри у каждого своё. Детям хорошо, к бабушкам ездили, — уточнила собеседница.

Пара имела небольшое дело — кукольный театр. Они показывали постановки в деревнях.

Однако у конфликта есть ещё одна версия. По мнению родственников, причиной могло стать отсутствие денег.

— Когда случился коронавирус, работы не стало. Они ездили по деревням, по клубам, а [после начала пандемии] им уже выехать нельзя, а достраивать дом надо. Жили на квартире. А тут соседи рассказали, что отнимали его, он её бил в последнее время, — отметила двоюродная бабушка подозреваемого.

По словам мужа сестры Александра Сергея, убийство произошло на почве ревности и ненависти. При этом Оксана постоянно сидела дома с детьми, что могут подтвердить и соседи.

Сейчас дети находятся у родственников. Мама Оксаны будет оформлять на себя опекунство.