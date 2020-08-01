Суд разрешил мужу Ники Минаж присутствовать на родах

Вынесен приговор брату знаменитой рэперши Ники Минаж, который насиловал 11-летнюю падчерицу Сама рэперша ситуацию никак не прокомментировала. С момента признания брата виновным в 2017-м девушка лишь раз посетила тюрьму, в которой он был заключён, и то, по сообщениям представителей звезды, исключительно чтобы поддержать мать.