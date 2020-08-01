Суд разрешил мужу Ники Минаж присутствовать на родах

Суд снял ограничения для мужа певицы Ники Минаж, который был осуждён за попытку изнасилования и убийство, сообщает издание TMZ.
Вынесен приговор брату знаменитой рэперши Ники Минаж, который насиловал 11-летнюю падчерицуСама рэперша ситуацию никак не прокомментировала. С момента признания брата виновным в 2017-м девушка лишь раз посетила тюрьму, в которой он был заключён, и то, по сообщениям представителей звезды, исключительно чтобы поддержать мать.
— Суд удовлетворил запрос Кеннета Петти и снял ограничения на его передвижение, чтобы тот смог присутствовать при родах Ники Минаж, — говорится в сообщении.
Отмечается, что у пары этот ребёнок — первенец, поэтому Кеннет собирал документы с целью попросить суд дать ему возможность быть с Ники, когда она будет рожать, если это произойдёт в часы, когда ему запрещено покидать дом (комендантский час).
Как сообщал Лайф, Ники Минаж объявила о беременности, выложив новые фото в "Инстаграме". 37-летняя артистка ждёт ребёнка от мужа Кеннета Петти, который отсидел в тюрьме одиннадцать лет за попытку изнасилования и непредумышленное убийство. Ники всё равно решилась на материнство и устроила фотосессию, где продемонстрировала округлившийся живот.