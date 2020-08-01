В России выявили ещё 5462 случая коронавируса

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 5462 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19. При этом у 24,8% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

Наибольшее количество новых заболевших зафиксировано в Москве — 690 человек. В пятёрку лидеров также вошли Свердловская область (+202), Ханты-Мансийский автономный округ (+170), Санкт-Петербург (+161) и Нижегородская область (+159).

Стоит отметить, что число полностью выздоровевших пациентов за прошедшие сутки значительно превышает количество заболевших. Побороть коронавирус удалось 8114 пациентам. Общее число вылечившихся на сегодняшний день составляет 646 524 человека.

За всё время в России зафиксировано 845 443 случая коронавируса и 14 058 летальных исходов болезни, из которых 95 — за прошедшие сутки.