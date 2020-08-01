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В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1413 пациентов

Выздоровевшие могут стать донорами и сдать плазму.

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Фото © Станислав Красильников / ТАСС

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось до 180 581 человека. Такую статистику привела вице-мэр Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1413 пациентов, — уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.

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Эксперт напомнил, что CoViD-19 занимает одну из последних строчек в списке причин смертности в мире.

Вылечившимся пациентам предлагают стать донорами плазмы. Так они могут помочь в борьбе с эпидемией.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире было зарегистрировано свыше 17 млн случаев заражения коронавирусом.

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