Завершены клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи

Завершились клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По словам главы ведомства, теперь идёт подготовка документов для регистрации вакцины.
— Вакцина против коронавирусной инфекции... завершила клинические исследования. И сейчас готовится пакет документов для процедуры регистрации, — отметил он.
Мурашко также отметил, что медики и учителя первыми пройдут вакцинацию после завершения регистрации препарата.