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Завершены клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи

Теперь идёт подготовка документов для её регистрации.

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Фото © Shutterstock

Завершились клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По словам главы ведомства, теперь идёт подготовка документов для регистрации вакцины.

Вакцина против коронавирусной инфекции... завершила клинические исследования. И сейчас готовится пакет документов для процедуры регистрации, — отметил он.

Мурашко также отметил, что медики и учителя первыми пройдут вакцинацию после завершения регистрации препарата.

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