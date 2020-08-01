Завершены клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи

Завершились клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По словам главы ведомства, теперь идёт подготовка документов для регистрации вакцины.

— Вакцина против коронавирусной инфекции... завершила клинические исследования. И сейчас готовится пакет документов для процедуры регистрации, — отметил он.