Наталия Орейро — о гражданстве РФ: Это способ поблагодарить россиян за всю любовь, что они мне дают

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро рассказала, что стремится получить российское гражданство, чтобы выразить признательность жителям страны за их любовь.

— Конечно, я не буду жить в России, у меня есть место жительства в Аргентине, и мой сын ходит в школу в Аргентине, но это способ поблагодарить за всю любовь, что они (жители России. — Прим. Лайфа) мне дают, — цитирует артистку РИА "Новости".

Орейро отметила, что иметь российский паспорт было бы для неё честью. По словам актрисы, она с первого приезда в РФ почувствовала близость с жителями страны, что "эмоционально и очень трудно выразить словами". Она также подчеркнула, что никогда не оставляет подарки, сделанные фанатами своими руками.

Стоит отметить, что 6 августа на стриминговой платформе Netflix выйдет документальный фильм "Наша Наташа" режиссёра Мартина Састре, в основе которого лежит турне Орейро по России в 2014 году.