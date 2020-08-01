Наталия Орейро — о гражданстве РФ: Это способ поблагодарить россиян за всю любовь, что они мне дают

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро рассказала, что стремится получить российское гражданство, чтобы выразить признательность жителям страны за их любовь.
— Конечно, я не буду жить в России, у меня есть место жительства в Аргентине, и мой сын ходит в школу в Аргентине, но это способ поблагодарить за всю любовь, что они (жители России. — Прим. Лайфа) мне дают, — цитирует артистку РИА "Новости".
Орейро отметила, что иметь российский паспорт было бы для неё честью. По словам актрисы, она с первого приезда в РФ почувствовала близость с жителями страны, что "эмоционально и очень трудно выразить словами". Она также подчеркнула, что никогда не оставляет подарки, сделанные фанатами своими руками.
Стоит отметить, что 6 августа на стриминговой платформе Netflix выйдет документальный фильм "Наша Наташа" режиссёра Мартина Састре, в основе которого лежит турне Орейро по России в 2014 году.
"Ты абсолютно такая же". Орейро примерила костюм Милагрос из "Дикого ангела" спустя много летЕё партнёр по сериалу, Факундо Арана, признался, что не сохранил свои образы.
Напомним, Орейро рассказала, что захотела получить гражданство РФ и даже заполнила все необходимые бумаги.