Пригрозили фармацевту ножом и связали скотчем. В центре Москвы неизвестные ограбили аптеку

Двое неизвестных с ножом похитили из аптеки в центре Москвы 23 тысячи рублей, связав фармацевта скотчем. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России сообщает ТАСС.
По данным агентства, работница аптеки сама вызвала правоохранителей. Она рассказала, что грабители похитили 21 тысячу рублей из кассы и две тысячи рублей, принадлежащие ей, после чего скрылись. Полицейские возбудили уголовное дело о разбое.
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