НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В Иркутске проводят проверку после погрома в аптеке и избиения фармацевта

Посетительница устроила скандал из-за того, что ей не вернули деньги за лекарства.

87

В Иркутске полиция проводит проверку из-за погрома в аптеке, учинённого покупательницей, сообщает ГУ МВД РФ по региону.

По инциденту в аптеке полицейские проводят проверку, устанавливаем обстоятельства, после будет принято соответствующее решение, — говорится в сообщении.

Указывается также, что представители аптеки обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Напомним, ранее стало известно, что женщина ворвалась в аптеку и устроила скандал из-за того, что ей не вернули деньги за лекарства, а после сломала прилавок и ударила провизора.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть