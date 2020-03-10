В Иркутске проводят проверку после погрома в аптеке и избиения фармацевта

В Иркутске полиция проводит проверку из-за погрома в аптеке, учинённого покупательницей, сообщает ГУ МВД РФ по региону.

— По инциденту в аптеке полицейские проводят проверку, устанавливаем обстоятельства, после будет принято соответствующее решение, — говорится в сообщении.

Указывается также, что представители аптеки обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Напомним, ранее стало известно, что женщина ворвалась в аптеку и устроила скандал из-за того, что ей не вернули деньги за лекарства, а после сломала прилавок и ударила провизора.