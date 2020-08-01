Врач призвал десантников воздержаться от купания в фонтанах, чтобы не заразиться тифом и гепатитом

Купание в фонтанах может привести к травмам и к заражению различными инфекционными заболеваниями. Поэтому главный врач столичной городской поликлиники № 109 Яков Сандаков призвал десантников воздержаться от этой традиции в День Воздушно-десантных войск.

— Купаться в фонтанах опасно для всех и не только в День ВДВ. На это есть несколько причин. Первая — это травмоопасность. Вторая опасность — это инфекции. Их распространяют животные и птицы, которые окунаются в фонтаны, а заодно справляют туда свои нужды, — передаёт агентство "Москва" его слова.

Как рассказал врач, в тёплой стоячей воде размножаются болезнетворные микробы. Поэтому есть большой риск заразиться кишечными инфекциями. Грязная вода также может стать причиной аллергии.

— В результате купания в общественном фонтане человеку может угрожать церкариоз. Данную инфекцию переносят утки, поскольку эти водоплавающие часто заражены паразитами, — добавил эксперт.

Также в фонтане можно заразиться такими инфекциями, как лямблиоз и лептоспироз, причём последняя может привести даже к летальному исходу. Есть риск подцепить и гепатиты А и Е.