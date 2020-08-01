Война с обжорством. Как бороться с перееданием и спасти свою фигуру

"Больше никогда не буду столько есть!" — эту фразу мы говорим себе довольно часто, когда пытаемся выползти из-за стола после очередного приёма пищи. Но вскоре ситуация повторяется. Как же научиться есть в меру и не мучиться от тяжести в желудке?

— Когда мы очень голодны, мы стараемся взять порцию побольше, а в ресторане заказываем несколько блюд сразу. И потом приходится съедать всё, хотя чувство сытости уже появилось. Чтобы избежать такого сценария, нужно смотреть на пару шагов вперёд, — говорит диетолог Екатерина Захарова.

Действительно, взяв в руки меню ресторана или открыв холодильник, мы готовы съесть всё что угодно, лишь бы избавиться от голода. Но после этого не хочется и думать о еде, тяжело дышать, ходить и двигаться — нам бы прилечь, чтобы всё переварилось. Вот только такое поведение приводит к лишнему весу и проблемам с пищеварительным трактом.

Не заедайте

Попробуйте отказаться от перекуса за компанию или во время дружеских посиделок. Ешьте только в том случае, если вы действительно голодны.

Порой мы заедаем стресс, чувство тревоги или грусть вредными чипсами, шоколадками или жирными стейками. Есть нам совсем не хочется, но процесс поглощения еды отвлекает от негатива. Психотерапевты называют это психологическим голодом.

— Если рука тянется к еде, сделайте паузу и подумайте: вы действительно хотите есть? Может, это как раз способ убежать от плохих мыслей? Если так, то лучше отвлечься на что-то другое. Сделайте несколько физических упражнений или дыхательную гимнастику, послушайте любимую музыку, прогуляйтесь. Постарайтесь прислушаться к своему телу, — говорит гештальт-психотерапевт Анна Таипова.

Ешьте постепенно

Этот совет касается не только скорости потребления пищи, хотя и это тоже важно. Ведь чем медленнее мы пережёвываем еду, тем быстрее приходит насыщение. А если ещё и не отвлекаться при этом на гаджеты, разговоры или чтение газет, то наесться можно и половиной порции.

При этом важно не заказывать себе салат, суп, горячее и десерт сразу и не доставать из холодильника все заготовки одновременно. Съешьте сначала одно блюдо. Подождите пять-десять минут. Возможно, этой порции уже будет достаточно. К тому же наш мозг легко обмануть: если брать маленькую тарелку, то на ней любая порция будет выглядеть внушительно, вам будет казаться, что вы уже съели много, а значит, пора прерваться до следующего приёма пищи.

Если это уже случилось — помогите себе

Вы прочитали все советы, ели осознанно, не отвлекаясь, но всё равно в желудке тяжесть. Ничего страшного, с этим можно справиться.

Налейте себе тёплый зелёный чай, если есть мята или имбирь — добавьте. Этот напиток ускоряет метаболизм, чувство лёгкости придёт быстрее.

Ещё один способ — жевательная резинка. Благодаря жвачке вырабатывается слюна, которая помогает желудку переваривать пищу.

Главное — не ложитесь. В горизонтальном положении может начаться изжога, желудку будет ещё сложнее. Лучше всего немного пройтись или потанцевать. Многие же после застолья слышали: "Надо чуть-чуть растрястись". Это очень правильное решение. Ведь, как отмечает диетолог Светлана Андреева, наш организм не накапливает лишний вес, если количество потребляемых за день калорий меньше, чем количество сжигаемых.