Омерзительная восьмёрка. Как приговорённые к смертной казни в США умирают от коронавируса

На днях в тюрьме Сан-Квентин (Калифорния, США) от коронавируса умер 67-летний Джон Бимс. Этот случай заставил американские власти детально проверить учреждение. Специалисты выявили вспышку заболевания и обнаружили, что CoViD-19 переболела треть тюрьмы, сообщает Daily Mail.

Причина из Чино

Фото © CDCR

По данным Калифорнийского департамента исправительных учреждений и реабилитации, вирус распространился после того, как в него были переведены заключённые из Чино. С тех пор один за другим заразился каждый третий зэк.

Примечательно, что эпидемия накрыла именно тот блок, где содержатся смертники, то есть приговорённые к казни. В Сан-Квентине находится самое большое подразделение для тех, кого ждёт высшая мера.

Кара небес

Фото © CDCR

По данным Associated Press, 67-летний Джон Бимс (на фото — слева) стал восьмым заключённым, приговорённым к смертной казни, который скончался от коронавируса. Он был осуждён за убийство 15-летнего ребёнка ещё в 1995 году и с тех пор ждёт своей участи. Бимс ударил свою падчерицу в печень с такой силой, что её разорвало на две части. Изверг издевался над девочкой на протяжении долгого времени. На её теле также нашли многочисленные ожоги, травмы глаз и переломы.

24 июня в той же тюрьме умер Ричард Э. Стейтли, которому был 71 год (на фото — справа). Этот человек был приговорён к смертной казни за изнасилование и убийство 47-летней женщины в 1990 году.

Фото © CDCR

Остальные шестеро осуждённых умерли в период с 3 по 20 июля. Все они были приговорены к смерти за изнасилования и другие ужасные преступления. Например, 57-летний Скотт Томас Эркин (на фото — слева) ждал казни с 2004 года. А 59-летний Мануэль Мачадо Альварес (на фото — справа) — с 1989 года. И тот и другой жестоко изнасиловали и убили несколько человек.

Фото © CDCR

59-летний Дьюэйн Майкл Кэри умер от CoViD-19 4 июля. Он также был осуждён за убийство первой степени и ждал исполнения приговора с 1996 года. 8 июля умер 60-летний Дэвид Рид (на фото — слева), который убил человека с особой жестокостью и признан судом крайне опасным. Следующей жертвой коронавируса стал 64-летний Джеффри Дж. Хокинс, который оказался в камере смертников ещё в 1990 году за убийство с применением огнестрельного оружия и надругательство над телами убитых.

Последним перед Бимсом от вируса в Сан-Квентине умер 58-летний Трой А. Ашмус (на фото — слева), оказавшийся здесь ещё в 1985 году за преступление на сексуальной почве. Его жертве было всего 14 лет.

Реакция властей

Фото © CDCR