"Не надо судить". Пригожин вступился за Орейро после её решения не жить в России

Продюсер Иосиф Пригожин вступился за уругвайскую певицу и актрису Наталию Орейро после её слов о том, что она не намерена жить в России после получения гражданства. В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" он призвал не судить артистку.

— Не надо судить. Пусть она сама решает. Человек всю свою сознательную жизнь не знает, где будет жить, как будет жить и что хочет в этой жизни, сложно определиться. Странно, что цепляются за её слова о том, хочет ли она жить в РФ или не хочет, будет или не будет. Хочет она паспорт или нет, это её личный вопрос, — отметил Пригожин.

По его словам, чем больше желающих стать гражданами России, тем лучше. Продюсер отметил, что многие россияне также пытаются получить паспорта или вид на жительство в других странах, чтобы беспрепятственно путешествовать, а не чтобы переехать.