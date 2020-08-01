"Не надо судить". Пригожин вступился за Орейро после её решения не жить в России

Продюсер Иосиф Пригожин вступился за уругвайскую певицу и актрису Наталию Орейро после её слов о том, что она не намерена жить в России после получения гражданства. В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" он призвал не судить артистку.
— Не надо судить. Пусть она сама решает. Человек всю свою сознательную жизнь не знает, где будет жить, как будет жить и что хочет в этой жизни, сложно определиться. Странно, что цепляются за её слова о том, хочет ли она жить в РФ или не хочет, будет или не будет. Хочет она паспорт или нет, это её личный вопрос, — отметил Пригожин.
По его словам, чем больше желающих стать гражданами России, тем лучше. Продюсер отметил, что многие россияне также пытаются получить паспорта или вид на жительство в других странах, чтобы беспрепятственно путешествовать, а не чтобы переехать.
Наталия Орейро завела Instagram и обратилась к поклонникам с русскими субтитрами — видеоРанее стало известно, что актриса решила получить российское гражданство.
Напомним, ранее Наталия Орейро сообщила, что стремится получить гражданство РФ, чтобы выразить признательность жителям страны за их любовь. Она отметила, что не будет жить в России.