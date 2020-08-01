Свыше 170 тысяч москвичей не смогут поехать за границу из-за долгов

Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве с января 2020 года выписало более 243 тысяч постановлений об ограничении на выезд за пределы страны, сообщает ТАСС.
Арест после пандемии. Приставы и ГИБДД начали рейды на должниковЗлостных неплательщиков может ждать суровое наказание.
— Из них в отношении должников по алиментным обязательствам — свыше 19,4 тысячи постановлений, по налогам и сборам — более 17,2 тысячи, — рассказали агентству в ведомстве.
ГИБДД, в свою очередь, задолжало 7,9 тысячи человек, а за уголовные преступления выписано 7,3 тысячи постановлений о штрафах.
Отмечается, что в ФССП рекомендуют заранее погасить долги, так как ограничения на выезд из страны распространяются как на туристические, так и на деловые поездки.