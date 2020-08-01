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Свыше 170 тысяч москвичей не смогут поехать за границу из-за долгов

Среди них есть неплательщики алиментов и те, у кого есть штраф от ГИБДД.

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Фото © Гердо Владимир / ТАСС

Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве с января 2020 года выписало более 243 тысяч постановлений об ограничении на выезд за пределы страны, сообщает ТАСС.

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Злостных неплательщиков может ждать суровое наказание.

Из них в отношении должников по алиментным обязательствам — свыше 19,4 тысячи постановлений, по налогам и сборам — более 17,2 тысячи, — рассказали агентству в ведомстве.

ГИБДД, в свою очередь, задолжало 7,9 тысячи человек, а за уголовные преступления выписано 7,3 тысячи постановлений о штрафах.

Отмечается, что в ФССП рекомендуют заранее погасить долги, так как ограничения на выезд из страны распространяются как на туристические, так и на деловые поездки.

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