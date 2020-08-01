Подобрал ключи к входной двери. В Москве злоумышленник вынес из квартиры пенсионерки $100 тысяч

В Москве неизвестный похитил 100 тысяч долларов (свыше семи миллионов рублей) из квартиры пенсионерки 1949 года рождения. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России, передаёт ТАСС.

Как пояснили в полиции, злоумышленник подобрал ключи к входной двери квартиры, проник в помещение и забрал деньги, хранившиеся в шкафу. По факту случившегося начата проверка.