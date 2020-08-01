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СК назвал приоритетную версию в деле о гибели семьи на алтайской турбазе

Назначен комплекс судебных экспертиз.

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Причиной смерти четырёх человек, найденных мёртвыми в номере на турбазе в Алтайском крае, вероятнее всего, является отравление. Эта версия — одна из приоритетных у следователей, которые выясняют обстоятельства гибели семейной пары с двумя детьми. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального СУ КР РФ по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Смерть 57-летнего мужчины, его 43-летней супруги и несовершеннолетних в возрасте 16 и 11 лет наступила в ночь на 27 июля. Представитель ведомства уточнила, что следователи-криминалисты совместно со специалистами Роспотребнадзора осуществляют сбор проб воды и воздуха.

Отравление, несчастный случай или убийство? Загадочная гибель семьи чиновника на Алтае

Сегодня на алтайской турбазе нашли мёртвой всю семью 51-летнего Иосифа Кременских — начальника отдела по взаимодействию со СМИ в Управлении по печати Алтайского края. Следов насилия обнаружено не было, возможно, взрослые и дети погибли от отравления. Лайф разбирался в обстоятельствах трагедии.

Точная причина смерти людей будет установлена после проведения медицинских, химических, генетических и криминалистических экспертиз.

По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, обследование внутренних органов умерших позволяет предположить, что они отравились угарным газом. Как рассказал собеседник, именно под номером, где остановилась семья, находится подсобное помещение. Эксперты выясняют, что могло произойти в нём.

Напомним, 31 июля на турбазе в районе озера Ая на Алтае в одном из номеров нашли тела двух взрослых и двух детей. По данным источника Лайфа, на телах двух погибших не было одежды. Окна в номер были закрыты, дверь также была закрыта изнутри. Семья приехала на отдых из Барнаула и заселилась в номер 26 июля.

СКР показал видео из алтайской турбазы, где обнаружили мёртвой целую семью

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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