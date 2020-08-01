СК назвал приоритетную версию в деле о гибели семьи на алтайской турбазе

Причиной смерти четырёх человек, найденных мёртвыми в номере на турбазе в Алтайском крае, вероятнее всего, является отравление. Эта версия — одна из приоритетных у следователей, которые выясняют обстоятельства гибели семейной пары с двумя детьми. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального СУ КР РФ по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Смерть 57-летнего мужчины, его 43-летней супруги и несовершеннолетних в возрасте 16 и 11 лет наступила в ночь на 27 июля. Представитель ведомства уточнила, что следователи-криминалисты совместно со специалистами Роспотребнадзора осуществляют сбор проб воды и воздуха.

Точная причина смерти людей будет установлена после проведения медицинских, химических, генетических и криминалистических экспертиз.

По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, обследование внутренних органов умерших позволяет предположить, что они отравились угарным газом. Как рассказал собеседник, именно под номером, где остановилась семья, находится подсобное помещение. Эксперты выясняют, что могло произойти в нём.