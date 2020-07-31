Отравление, несчастный случай или убийство? Загадочная гибель семьи чиновника на Алтае

Сегодня днём на турбазе на берегу озера Ая Алтайского края сотрудники учреждения взломали двери одного из номеров и обнаружили страшную картину — в комнате лежали четыре трупа. Судя по запаху, уже несколько дней. Мужчина и 12-летняя девочка были совершенно голые на своих кроватях, мать была укрыта одеялом, а 16-летний подросток валялся в плавках на полу. Окна и двери номера были закрыты изнутри.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). Однако это ещё не говорит о том, что люди были действительно убиты. Это обычная практика в подобных случаях. Сейчас на турбазе работают сыщики угрозыска.

Лучшее место для семейного отдыха

Источник Лайфа сообщил, что семья заселилась на базу ещё 26 июля. На озеро Ая они приехали из Барнаула на рейсовом автобусе. Семья уже останавливалась здесь два года назад, она вела себя скромно и не беспокоила персонал. Но как оказалось, беспокоиться стоило бы самому персоналу.

Внутренний интерьер номера Фото © evroport.ru

Туристическая база "Глобус", где всё и произошло, позиционирует себя как "лучшее место для семейного отдыха". Может быть, поэтому администрация заведения старается не беспокоить своих постояльцев по пустякам. Но у сотрудников турбазы не вызвал подозрений даже тот факт, что за все четыре дня туристы не вызывали уборщиков и не заказывали в номер еду.

Их нашли только через четыре дня

Уже вскоре после заселения уборщицы стали замечать неприятный запах на этаже. Сначала они просто брызгали освежителем воздуха, но запах не уходил. Тогда решили, что в корпусе прорвало канализацию. Руководство даже планировало вскрывать лестницу на этаже, чтобы почистить трубы...

Фото © old.altspu.ru Иосиф Кременских

Почему-то персонал турбазы забил тревогу только сегодня утром, когда семья должна была освобождать номер. Сначала сотрудники пытались дозвониться до Оксаны Кременских — матери семейства, но та была недоступна. Тогда сотрудники решили вскрыть дверь и вызвали завхоза, поскольку дверь была закрыта изнутри. Он и обнаружил тела в номере. Скорее всего, семья Кременских умерла ещё в день заселения — об этом косвенно свидетельствует тот факт, что мать и сын заходили последний раз в социальные сети как раз 26 июля.

Через некоторое время после обнаружения тел стало известно, что от неустановленной причины погиб Иосиф Кременских (глава мёртвого семейства), который в последнее время работал начальником отдела по взаимодействию со СМИ в управлении по печати Алтайского края. Эту информацию предварительно подтвердили в пресс-службе краевого правительства. Сейчас весь корпус турбазы, где жила семья, опечатали и расселили, а некоторым жильцам даже вернули деньги. В произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов.