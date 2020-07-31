Пробный рейс. Почему за рулём маршрутки оказался водитель без допуска, который погубил восемь пассажиров

Трагическое ДТП произошло в пятницу, 31 июля, около 06:40 на трассе "Таврида". Пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter, перевозивший 15 человек, в том числе и детей, врезался в стоявший на обочине прицеп КамАЗа. По предварительным данным, водитель был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха, поэтому мог уснуть за рулём. Девять человек, включая водителя микроавтобуса, погибли. Ещё четверо пострадали, в том числе дети. Сейчас их доставили в ближайшую больницу, где врачи оказывают им помощь.

Пробок в результате ДТП не было — на этом месте для водителей открыто четыре полосы, этого хватает для свободного движения. Рядом с покорёженными автомобилями работает регулировщик, который пускает движение в обход по левой полосе.

Сейчас на месте ЧП работают криминалисты. Как заявила представитель МВД РФ по Республике Крым Ольга Богословская, по предварительным данным, водитель маршрутки заснул за рулём. Местным следственным управлением МВД возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 5 ст. 264 УК РФ), назначены необходимые технические и другие экспертизы.

К перевозчику пришли силовики

Силовики быстро установили водителя и владельца автобуса. Следователи уже изымают документы у бизнесмена. В первую очередь будут проверять техническое состояние машин, наличие лицензии, а также соблюдение режима работы и отдыха водителей.

Судя по базе данных ГИБДД ЕАИСТО, оказавшийся в ДТП автобус проходил техосмотр в 2014, 2015 и последний раз в 2017-м году, сведений о более поздних техосмотрах этого авто нет, хотя его должны были обследовать каждый год.

Первый рейс

За рулём автобуса был 49-летний Владимир Мадлашов, он работал на ИП Виктора Донца. По данным источника Лайфа, погибший водитель устроился к Донцу совсем недавно — успел совершить только две ознакомительные поездки с другими водителями в паре. Его даже не успели оформить официально: предварительно, у него был лишь устный договор с собственником. После рейса, который в итоге закончился трагедией, с водителем якобы должны были заключить договор. По предварительным данным, Мадлашов был водителем-профессионалом, четверть века отработал водителем на фуре.

Фото © ТАСС / МЧС России

Владелец перевозчика 45-летний Виктор Донец родился в Казахстане. Помимо ИП на него зарегистрировано в Краснодарском крае ООО "Кубаньэкспресс". Фирма работает с марта 2020 года, тоже занимается перевозкой пассажиров. Интересно, что адрес организации, судя по данным базы "СПАРК-Интерфакс", признан недостоверным.

Лайфу удалось связаться с предпринимателем, он утверждает, что ведёт дела законно. Впрочем, непонятно, как тогда за рулём пассажирского автобуса оказался человек без необходимого оформления и допуска к перевозкам.

— Да, это был наш водитель. Я сейчас в очень плохом состоянии. Пока мало могу что-либо сказать, могу только ответственно заявить, что поездка была абсолютно законной, все документы, разрешения — всё с документами в порядке, — утверждает владелец компании-перевозчика.

Автобусы предпринимателя Донца курсируют между городами крымского полуострова, а также возят людей из столицы Крыма в Краснодар и обратно. За это он берёт с пассажиров от 500 до 1,5 тысячи рублей. Следователи также намерены проверить, какие доходы отражал бизнесмен и как платил с них налоги.

По информации главы Белогорского района Крыма Галины Перелович, попавший в аварию микроавтобус следовал из Краснодара в Севастополь. У ИП Донца есть такой рейс. Это ночная поездка: выезд — в 22:00, прибытие — в 7:00.