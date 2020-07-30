Секреты текильщиц: пьянство, домогательства и грязные деньги

В России расцвела полулегальная индустрия текильщиц, в которую вовлечены тысячи девушек по всей стране — юные провинциалки и студентки. Их ремесло не только денежное, но и опасное, балансирующее на грани закона. Чтобы заработать, им приходится очень много пить и ещё больше мухлевать. Про изнанку и издержки профессии текильщиц — в материале Лайфа.

Почему текильщицы пьянеют медленнее клиентов

Кто бывал в барах или клубах, непременно встречал текильщицу. Малоодетая нимфа, вооружённая ковбойским кожаным поясом с бутылкой крепкого алкоголя в кобуре и патронташем рюмок "шотов", кружит от посетителя к посетителю. Она улыбнётся вам и предложит купить у неё выпить. Подсядет за ваш столик и развлечёт приятной беседой. Можно угостить текильщицу её же спиртным. Оплата сразу — переводом на карту или наличными. Алкоголь у неё никогда не закончится, и опьянеет она, вероятнее всего, меньше вашего. Перестаёте пить, и нимфа сразу упорхает. Помимо вас, у неё есть и другие клиенты в зале, с которыми она тоже опрокинет рюмку-другую этой ночью.

Изначально пиарщики придумали текильщиц, чтобы популяризовать в Европе мексиканский одноимённый напиток. Но сейчас эти красавицы продают по увеселительным заведениям все крепкие напитки: виски, егермейстер, ром, ликёры и даже элитную водку...

— Работу текильщицы мне посоветовала моя однокурсница с Кубани. Хвасталась, что зарабатывает по сто тысяч в месяц. Вот и я захотела попробовать. Уж лучше так, чем стриптизёршей или вебкам-моделью! — смеётся 20-летняя Ирина С.

Она редкая птица среди текильщиц. Коренная москвичка. Студентка престижного факультета МГУ. Но поссорилась с родителями и живёт на съёмной квартире. Нехватка денег и времени подтолкнули её к ночной работе по выходным. Ирина С. нашла вакансию текильщицы в Интернете. Её пригласили на кастинг. Был реальной отбор. Из 15 кандидаток взяли лишь пять. По словам Ирины С., смотрели не только на внешность, но и на умение легко и непринуждённо общаться. После кастинга отобранные девушки прошли короткое обучение.

— Ох, как в свою первую смену я боялась напиться вусмерть с клиентами, — вспоминает свой дебют Ирина С. — "Не напьёшься. За час до работы и каждые пару часов во время пей по таблетке янтарной кислоты и ешь ложку энтеросгеля, а можешь ещё принять горсть активированного угля — эти препараты — наши лучшие друзья!" — напутствовали меня опытные коллеги.

Ирина С. рассказывает про себя, что в обычной жизни она серая мышка. Потому к подбору образа студентка подошла очень серьёзно. Надела чёрные рваные шорты, расшитый пайетками топ, завила кончики волос, нарисовала стрелки чёрным карандашом, добавила алой помады, сунула носки в лифчик... и не узнала себя в зеркале!

— Вхожу в образе в зал: клуб полон, все смеялись, танцевали и веселились. Зачем нужна я? Они даже не посмотрели в мою сторону, да и у всех на столах свой алкоголь! Поэтому надо набираться наглости и подходить предлагать выпить всем. Сколько шотов разольёшь, столько за ночь и заработаешь! — вспоминает Ирина С.

Тонкая грань

Напоить текильщицу — это очень популярное развлечение среди посетителей баров. Сплошь и рядом такая ситуация: клиенты отказываются пить алкоголь текильщицы, но предлагают его пить ей самой, а они за это заплатят.

— Каждые выпитые мною 25 грамм капали мне звонкими ста рублями на карман. Из жадности я однажды так выпила литр текилы. Жуть как опьянела. Парни, которые угощали меня, начали домогаться. Потом вывели меня под руки из бара, запихнули в машину и повезли куда-то. В салоне я пришла в себя. Попыталась вырваться. Мне подбили глаз и выкинули из тачки без сотового телефона и туфель. После этого я два месяца на смены не выходила. Но потом страх отпустил и я вернулась на работу, — до сих пор дрожит от той ситуации Мария К. из Нижегородской области.

В Санкт-Петербург она приехала учиться, но не поступила. Нашла работу текильщицы, сняла угол в капсульном хостеле и так и живёт. Планы на будущее — найти принца.

Мария К. говорит, что в работе текильщиц всегда есть тонкая грань. Чем больше позволяешь своим клиентам, чем больше выпьешь с ними, тем выше шансы заработать, но и выше шансы попасть в неприятную историю.

— В нашей команде всегда рассказывается реальный случай, как одна текильщица уехала с клиентами и её убили. Всё остаётся на наш страх и риск. Охранники баров, конечно, приглядывают за нами. Но в принципе никто из них за нас не отвечает. За нас вообще, получается, никто не отвечает, — размышляет Мария К. — Напилась, избили или изнасиловали — сама виновата. Вытащили выручку из кармана — тоже сама виновата, надо было в лифчик прятать.

По словам Марии, в центре конфликта текильщицы оказываются часто. Широко известен инцидент в Новосибирске, когда из-за текильщицы устроили драку в баре ветераны спецназа. Они решили, что раз купили у неё выпить, значит, купили и её саму. Спецназовцы стали домогаться девушки. За неё вступился бармен. В итоге бедного парня избили до полусмерти. Успокоить спецназовцев не смог даже подоспевший наряд полиции.

Огласку получил и другой, более печальный случай. Пару лет назад москвичку-текильщицу якобы задушил и ограбил её парень. Он, по версии следователей, положил тело мёртвой девушки в ванну и инсценировал самоубийство. Но пустить по ложному следу правоохранителей ему не удалось. Его задержали. Как рассказывают друзья погибшей, арестованный парень был альфонсом и сидел у текильщицы на шее. Работала только она, он же ничем не занимался и собственных финансов не имел.

Десять тысяч за сеанс психологии, пять тысяч за соль с груди

Фото © VK / Tequila Girl SPb

Текильщице Свете заплатили пять тысяч рублей за пару рюмок текилы и возможность слизать соль с её груди. Причём заказ поступил не от компании мужчин, а от двух женщин бальзаковского возраста. Свете везёт на такие заказы. Она только рада — копеечка-то капает.

У текильщицы Нади есть постоянные клиенты. Одинокий фрустрирующий мужик, скрытый гей и зажатая пара, которые просто хотят поболтать и выговориться. Для них текильщица как психолог за рюмкой. На чай Наде они оставляют, бывает, и по десять тысяч рублей за такой сеанс.

Текильщица Аня за ночь успевает напиться и отрезветь с тремя-четырьмя разными компаниями. Она безудержно кокетничает, раздаёт фейковый номер и якобы соглашается на свидания. За это посетители её любят. Но однажды Аню за это же крепко побили в подворотне за баром.

Текильщица Ольга очень скромна, у неё есть парень. Она даже не даёт посетителям себя приобнять, но и, логично, зарабатывает меньше всех коллег. Редко когда больше 30 тысяч в месяц.

Как складывается зарплата текильщицы

Математика заработка текильщиц сложна и непонятна со стороны. Зачастую оклада нет вообще. Да и процентов с продаж в обычном понимании тоже нет.

— Алкоголь нам либо продают, либо дают в долг бармены. Если мы не будем одновременно делать наценку и недолив, то ничего не заработаем. В лучшем случае выйдем в ноль. Поэтому используем хитрости. На этом всё строится, — расписывает детали работы текильщица Саша из Тольятти. Ей 26. В сфере этой она уже очень давно.

Девушка утверждает, что текильщицы работают с рюмками 35, 30 и даже 25 грамм. Где у бармена получится в бутылке 14 рюмок, у них все 20, а то и больше. Плюс наценка — колеблется от 50 до 500 рублей на один шот в зависимости от статуса заведения. Бары борются с наценками, маленькими рюмками и недоливом. Поймают — оштрафуют.

— По их мнению, мы, видимо, должны зарабатывать только на чаевых. А нам ведь ещё делиться с агентством. Это 10–20% от проданного алкоголя, — рассказывает она.

Текильщицы работают не сами по себе, а на агентства. Те в свою очередь делятся на два вида. Полностью легальные, их ниша — корпоративы и статусные вечеринки. И полулегальные — эти правят бал в барах и клубах. Саша из Тольятти работала и там и там. По её словам, в легальных агентствах работа строится по трудовому договору, есть неплохой оклад. Спиртное чаще не продаёшь, а бесплатно разливаешь гостям. Иногда можно получить чаевые. На этом плюсы исчерпываются. Сейчас Саша работает на полностью чёрное агентство без оклада. Плюс лишь один — возможность по жёсткому накручивать в барах.

— Мой рекорд — 240 тысяч в месяц, минимум — 70 тысяч, — с гордостью сообщает Саша. — В нашем агентстве работает 50 девочек. Над нами 32-летняя женщина, сама из бывших текильщиц. Она обучает новеньких, даёт в залог пояса, договаривается о заведениях, куда выходить работать. Мы ей отстёгиваем комиссию за продажи. Налоги, по крайней мере я, никакие не плачу. Не думаю, что кто-то из нас платит. Никакого юрлица нет. Знаю, что наша начальница официально имеет бизнес — фотоателье.

По подсчётам Саши, таких полулегальных команд текильщиц в Москве ещё пять-шесть штук. Их прибыль можно предположить. С каждой смены одной девочки начальство получает от неё в качестве комиссий 200–1500 рублей. В команде, допустим, 50 девушек. Это значит, за смену начальство может заработать и 50 тысяч рублей. За неделю — 150 тысяч. За месяц — свыше полумиллиона рублей.

Лидер отрасли

Приглядимся к одному из лидеров отрасли в России — петербургской компании ООО "Даймонд коммуникейшн". Основным её направлением деятельности является "размещение девушек промомоделей Tequila Girl". В партнёрах у неё значатся все мало-мальские приличные увеселительные заведения Северной столицы. Вопросы вызывает бухгалтерская отчётность: за 2019 год выручка фирмы составила 358 тысяч рублей, а чистая прибыль — три тысячи. Негусто, и никак не бьётся с рассказами самих текильщиц. Что скажет на это Александр Бивол, владелец и директор ООО "Даймонд коммуникейшн"?

Александр Бивол. Фото © VK / Александр Бивол

— Я теперь всю работу веду не через это ООО, а через ИП, — объясняется Александр Бивол. — Плюс вы говорите о доходах, но забываете о моих расходах. Я инвестировал почти все заработанные средства в новые направления: школу моделей и рекламное агентство. Есть и другие расходы. Много трачусь на ночных координаторов. Это люди, которые всегда на связи с текильщицами на смене. Инциденты бывают. Не все бары обеспечивают девчонкам безопасность. В одном заведении нам сказали: "Мы развратное место. Мы не будем запрещать нашим клиентам приставать к вашим текильщицам".

По словам Бивола, все девушки у него работают по трудовому договору. Оклада нет. В основном его текильщицы зарабатывают на чаевых. За смену могут и 20, и 30 тысяч заработать. Но бывают и неудачные "нулёвые" смены.

Отметим, что год назад Александр Бивол безуспешно избирался в Совет муниципальных депутатов Санкт-Петербурга. Ещё он учредитель и председатель правления общественной организации "Наследие", которая поддерживает память ветеранов Великой Отечественной войны.