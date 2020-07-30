Суд вновь продлил арест экс-полицейским по делу Голунова

Басманный суд Москвы продлил до 7 сентября срок ареста экс-полицейским, обвиняемым по делу журналиста Ивана Голунова. Его незаконно задержали в июне прошлого года якобы за хранение наркотиков.

Голунов подал иск на 5 миллионов рублей к пятерым задержавшим его полицейским В случае удовлетворения иска деньги журналист пожертвует на благотворительность.

Напомним, 7 июня 2019 года журналист Иван Голунов был задержан за хранение наркотиков. Ситуация получила огласку в Интернете и СМИ, в связи с чем через четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а расследование остановили. В январе суд арестовал фигурантов дела Голунова — пятерых экс-полицейских. По информации следствия, они подбросили журналисту наркотики, которые сами незаконно хранили. Ранее Мосгорсуд отменил продление ареста бывшим полицейским.