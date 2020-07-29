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Владычица морская. Как Собчак бьётся за крабовый бизнес на Сахалине

Сахалинский суд снял арест с компаний, связанных с местным "крабовым королём" Олегом Каном. Вероятно, теперь ничто не помешает столичной светской львице Ксении Собчак оформить сделку по покупке 40% доли в этом бизнесе.

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Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images, © ТАСС / Вадим Тараканов

Сахалинский областной суд отменил арест крабодобывающих компаний из уголовного дела "крабового короля" Олега Кана и снял запрет на сделки с ними. Этим решением Фемида фактически дала "зелёный свет" Ксении Собчак и Елене Соглаевой — супруге бывшего топ-менеджера "Роснефти" Игоря Соглаева. Светские львицы теперь смогут довершить то, что не смогли сделать в марте, а именно оформить сделку по покупке 50% доли в "Монероне" и "Курильском универсальном комплексе". Собчак должны достаться 40%, а Соглаевой — 10%. Напомним, что ранее гранд-дамам помешали следователи.

Почему крабов арестовали

По ходатайству СК РФ, имущество "Монерона" и КУКа было арестовано 30 марта. По версии следствия, владельцем этих компаний через подставных лиц выступает Олег Кан, находящийся в розыске по подозрению в организации убийства и контрабанде краба. Недоброжелатели Кана добавляли, что тот пытается спасти свой бизнес, потому-то и пытается вписать в него влиятельную Ксению Собчак.

Олег Кан — крабовый король России. Фото © Фонд "Родные острова"

Прозвище "крабовый король" дальневосточный предприниматель Олег Кан получил в народе. Этому человеку не привыкать к проблемам с силовиками. В 2010-м его обвинили в организации убийства конкурента по бизнесу Валерия Пхиденко. Кан тогда улетел из России и был объявлен в международный розыск. Но расследование в 2012-м приостановили, и "крабовый король" вернулся на родину.

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В Самарской области расследуется дело банды чёрных риелторов, убивавших детей, сирот и стариков. После изучения дела у Лайфа сложилось впечатление, что следствие сосредоточилось только на нескольких эпизодах. Хотя дело, возможно, намного шире: очень похожие на почерк группировки смерти и исчезновения владельцев квартир в Тольятти тянутся ещё с нулевых годов. Не исключено, что членами преступного синдиката были местные силовики, чиновники и нотариусы, которым следствие так и не уделило достаточного внимания. Лайф очертил круг потенциальных фигурантов.

В 2018-м УФСБ РФ по Сахалинской области обнаружило в компаниях, связанных с Каном, контрабанду. Выяснилось, что контракты на поставку краба заключались между компанией "Монерон" и фирмой с Панамы. Стоимость краба занижалась, чтобы сократить таможенные платежи, а на самом деле продукция поставлялась в Японию. После этих сведений глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возобновить дело и об убийстве Валерия Пхиденко. Олег Кан вновь улетел из России, в феврале 2020-го был заочно арестован. Есть сведения, что он укрывается в Японии.

Как с крабов снимали арест

Сразу после ареста крабовых активов обращение в Верховный суд написала сенатор Людмила Нарусова — мать Ксении Собчак. "Монероном" и КУКом владеет не Кан, а, соответственно, Дмитрий Пашов и Виктория Ледукова, которые не имеют отношения к делу "крабового короля". То, что их компании принадлежат Кану, не доказано. Южносахалинский городской суд превысил свои полномочия и не имел права на арест, указывала Нарусова.

В прессе Нарусову, конечно же, обвинили в лоббировании интересов дочери. Тем не менее обращение сенатора возымело действие. Суд вышестоящей инстанции арест отменил. По сведениям Forbes, нотариус уже заверил сделку по купле доли в двух только что вышедших из-под ареста компаниях и понёс эти документы на регистрацию в налоговую службу Сахалина. Вряд ли теперь что-то помешает сделке Кана и Собчак.

Каких крабов покупает Собчак

"Монерон" и "Курильский универсальный комплекс" — это одни из крупнейших крабодобытчиков на Дальнем Востоке, которым принадлежат квоты на вылов около 10 000 тонн краба.

Фото © Getty Images / Edwin Remsberg / VW PICS / UIG

Судя по базе СПАРК, выручка обеих компаний за 2019 год превысила 23 млрд рублей, чистая прибыль составила около десяти млрд. В СМИ пишут, что интерес к активам проявлял главный конкурент Олега Кана на крабовом рынке Глеб Франк, зять Геннадия Тимченко. Якобы Франк хотел выкупить этот бизнес ещё до Собчак, но Кан отказал. С тех пор у Кана начались проблемы.

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