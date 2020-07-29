Дать казне на чай. Прокуратура хочет конфисковать у Арашуковых полтора миллиарда, но это их вряд ли расстроит

Напомним, в прошлом году году Рауфа Арашукова обвинили в организации убийств Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а его отца — в хищении, на секундочку, до 30 миллиардов рублей из структур "Газпрома".

В своём решении следствие исходило из того, что официальный доход Арашукова-старшего с 2007 по 2017 год составил около 66 миллионов рублей, Арашуков-младший с 2009 по 2018 год заработал всего 16,7 миллиона. А за это же время они приобрели имущество почти на 1,5 миллиарда рублей. Вернее, это только то, что нашло следствие. И именно эту сумму прокуратура хочет вернуть государству.

Сын своего отца

Фото © ТАСС / Григоров Гавриил

Сегодня бывший сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков официально гол как сокол. Две его компании — по торговле строительными материалами "Южрегионкомплект" и ночной клуб "Скар" давно ликвидированы, ещё одной — клининговой компанией "Мойдодыр" — с 2016 года (когда Рауф стал сенатором) владеет Рамазан Малахов.

Интересное совпадение: главные подряды уборщики "Мойдодыра" получали — а возможно, получают и сейчас — от местного подразделения "Газпрома" — АО "Газпром Газораспределение Ставрополь", где трудился его отец Рауль. Находящийся в местах не столь отдалённых Арашуков-старший, как ни странно, до сих пор числится членом совета директоров в этой организации.

Любопытно ещё и то, что заведение с названием "Скар" местные жители ещё недавно видели в родовом ауле Арашуковых Хабез напротив офисного здания, принадлежащего дяде задержанного Михаилу Арашукову.

И такого рода совпадения — дело частое, когда кто-то из родственников занимает ключевой пост в госструктурах, а остальные члены семьи оказываются успешными предпринимателями.

Как бы там ни было, следствие нашло у семьи Арашуковых 75 объектов недвижимости, в том числе пять квартир, девять жилых домов, трёхэтажный отель "Адиюх-пэлас", ресторан, банный комплекс, семь земельных участков, 14 машин и другие предметы роскоши. География собственности: Москва, Санкт-Петербург, Карачаево-Черкессия, Ставропольский край. Недурно для улыбчивого сенатора, затруднившегося даже во время допроса назвать оконченный вуз.

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Согласно декларации о доходах, Арашукову-младшему принадлежат три дома площадью 890, 438 и 148 квадратных метров. Это без учёта двух квартир в пользовании — 70 и 115 квадратов.

Жемчужиной семейных активов можно назвать отель "Адиюх-пэлас", официально принадлежащий жене Арашукова-младшего Аиде. Он расположен на площади в 17 гектаров близ их родового аула Хабез, у подножия скалы на высоте в 770 метров над уровнем моря. На скале стоит старинная башня Адиюх, часть некогда мощной крепости. Внизу одноимённый источник.

Постояльцы могут найти здесь озеро, бани, бассейн и спортплощадки. Внутренние помещения отделаны "под позолоту", в холлах — вычурная мебель с резными ножками. Убранство номеров, даже категории "стандарт", отличается обилием недешёвых предметов интерьера. У отеля свой автопарк примерно из 20 коллекционных раритетных автомобилей, начиная от "Победы" и заканчивая "ягуаром XJ6" 1990-х годов выпуска.

Кроме отеля Аида Арашукова владела модным домом Araida, изначально специализировавшемся на производстве исламской модной одежды. По слухам, в это предприятие Рауф Арашуков вложил десятки миллионов рублей. Вечеринки и показы коллекций мод проходили прямо в отеле "Адиюх-пэлас", куда на время стекался московский бомонд.

Что удивительно, в базе СПАРК ни о самом доме, ни о том, что Аида Арашукова является его владельцем, упоминаний не нашлось. А в настоящее время не работает даже сайт компании.

Не имей сто рублей...

Помимо описанного в ауле Хабез у семьи Арашуковых может быть до десятка объектов недвижимости, в том числе коммерческой. По данным Росреестра, брат Рауля Арашукова — Михаил — лично владеет зданием хабезского гипсового завода (ныне ООО "Известняк").

Кроме домов и квартир Арашуковы могут быть владельцами исторических объектов. По некоторым данным, семья может иметь отношение к зданию "Дачи Лесор" в Ессентуках. Это памятник архитектуры, построенный в 1904 году в стиле русского классицизма.

Ещё несколько объектов недвижимости семьи, по отрывистым сведениям из открытых источников, могут располагаться в населённых пунктах Кавказских Минеральных Вод и в Москве.