Дорого и грязно. Хозяйственников МВД заподозрили в афере с фиктивной уборкой на 150 миллионов

Следственное управление СКР по Москве подозревает двух высокопоставленных хозяйственников МВД в должностных преступлениях. Александр Шкиренко и Олег Семёнов стали фигурантами дела о превышении полномочий. По версии следствия, от имени госзаказчика они принимали работу клининговой компании, которая фактически не производилась. Коммерсанты получали деньги, а бюджет нёс ущерб.

Дело против высокопоставленных полицейских возбудили 17 июля. При этом само расследование о тратах на уборку в органах МВД ведут давно. Но Семёнов и Шкиренко стали фигурантами дела только сейчас, по ним открыли новое дело — точнее, выделили его в отдельное судопроизводство, рассказал Лайфу адвокат одного из подозреваемых — Александра Шкиренко — Евгений Зобов. По словам защитника, дело передали в управление Следственного комитета по ЮЗАО.

Адвокат уточнил, что госслужащих обвиняют в превышении должностных полномочий. Зобов считает, что полицейские не виновны. Защитник видит причину появления дела в том, что была допущена ошибка в документации со стороны подрядчика.

Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Уборку территорий МВД должна была проводить фирма ООО "Квеста С", которая выиграла соответствующий контракт. В ноябре 2019-го коммерсанты подписали договор с полицией на 150 миллионов рублей.

Согласно контракту, клинеры убирались на территории 64 объектов центрального аппарата МВД — это около 250 тысяч квадратных метров. В списке на очистку были, например, Главное управление МВД на транспорте, Поисковое бюро МВД и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью. Частная фирма отвечала за уборку, стирку, вывоз мусора с территорий и ремонт офисной техники.

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью. Фото © Google Map

Каждый месяц хозяйственники МВД проверяли выполненную работу и ставили свою подпись под актами, после чего бизнесмены получали деньги. Как следует из актов выполненных работ, свои подписи ставил и задержанный Олег Семёнов, первый замначальника Главного центра административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД (ФКУ "ГЦАХиТО").

Однако, по версии следствия, Семёнов и Шкиренко заставляли подписывать эти документы своих подчинённых. Видимо, расчёт был на то, что в случае чего вину можно будет свалить на них.

Удивительно, как компанию "Квеста С" вообще допустили до работы на режимных объектах МВД. Если посмотреть данные её собственника — Сергея Букина, — то можно увидеть, что у него есть две фирмы ООО "Квеста С". Одну из них налоговики дважды пытались через суд признать банкротом. Дело в том, что контора допустила неуплату почти в 140 миллионов рублей по НДС (налог на добавленную стоимость) и в 167 миллионов рублей по НПО (налог на прибыль организаций). Ещё более 275 миллионов рублей — штрафы и пени, которые налоговики начислили за просрочку долгов.

По заявлениям налоговиков против компании "Квеста С" завели более 20 дел о неуплате налогов. В большинстве случаев органам не удавалось найти местонахождение должника и его имущества или попросту у него нечего было забирать. В 2013 году налоговики потребовали в суде признать фирму банкротом, чтобы изъять имущество конторы в счёт долгов. Но суд закрыл дело, потому как на счету фирмы оставалось всего 11 тысяч рублей, этого не хватило бы даже на то, чтобы оплатить работу арбитражного управляющего, который бы вёл процесс банкротства.

В 2018-м налоговики пошли на второй заход в борьбе с жесточайшим неплательщиком: снова потребовали в суде признать компанию "Квеста С" банкротом и снова проиграли — на счетах фирмы денег так и не появилось. Более того, выяснилось, что она зарегистрирована по фиктивному адресу, но контору даже не ликвидировали, она до сих пор действует, просто заблокировали её счета и исключили из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, да и то только в 2018 году.

При этом удивительным образом собственник Сергей Букин, за которым налоговики охотятся уже семь лет, просто перевёл все деловые операции на другую фирму с таким же названием — ООО "Квеста С", изменив лишь адрес и регистрационные данные. Только за последние пять лет эта организация заработала более одного миллиарда рублей. Самым хлебным для фирмы оказался 2015-й, тогда ей за год удалось "поднять" полмиллиарда, судя по данным базы СПАРК-Интерфакс.

Получается, что налоговики уже семь лет охотятся за бизнесом Букина, по которому долгов на сотни миллионов рублей, при этом коммерсант спокойно зарабатывает ещё большие деньги. Может быть, налоговиков смутило, что директором проблемной фирмы с 2005-го является не сам Букин, а его однофамилица, при этом собственником остаётся он.

Интересно, удастся ли на этот раз предпринимателю Букину выйти сухим из воды после того, как он лишь частично исполнил контракт МВД по уборке территорий, получив за него десятки миллионов рублей. Деньги за работы выплачивались каждый месяц, и, если правоохранители докажут, что фирма Букина, получив деньги, действительно не занималась уборкой, это может говорить о том, что кто-то присвоил казённые деньги.