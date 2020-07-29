Бродяги за Фургала. Джем, Пудель, Краб, Тимоха и другие воры и бандиты Хабаровского края

В 90-е Дальний Восток считался самым криминальным регионом России. А ОПС "Общак" — вторым по силе и влиянию после орехово-медведковской группировки. Лайф проследил основные этапы становления группировки и выяснил, при чём здесь экс-губернатор Сергей Фургал.

На одном из шествий хабаровчан в поддержку экс-губернатора был замечен скромный человек с тростью, в котором местные уверенно опознали Владимира Податева, более известного под прозвищем Пудель. В лихие 90-е Пудель был смотрящим по Хабаровску от легендарного ОПС "Общак". В те времена Хабаровск называли городом бродяг.

Владимир Податев. Фото © t.me / SolovievLive

Сегодня Податев называет себя писателем и верховным атаманом международного объединения "Союз казаков России и зарубежья". Поддерживает Фургала. У него есть допотопный сайт, нераскрученные социальные сети и общественная организация с заблокированными счетами и нулевым балансом. Но после ареста экс-губернатора Податева вдруг начали активно пиарить оппозиционные СМИ.

Податев стал интересен оппозиции вовсе не за своё криминальное прошлое, а за то, что, будучи в 90-е смотрящим от "Общака" за Хабаровском, он сегодня отрицает связи Фургала с ОПС: — Я бы его знал, но я его не знал, я в те годы ни о каком Фургале не слышал... В те годы Сергей Фургал действительно (как гласит его официальная биография с 1992 по 1999 год) работал ещё в ЦРБ Поярково — глухого села в Амурской области на должностях врача-терапевта и врача-невролога. И на момент бегства Податева из Хабаровска ему было всего 25 лет.

Податев и Фургал на шествии "Бессмертный полк" в 2019 году Фото © interunity.org

ОПС "Общак"

Владимир Податев-Пудель имеет стойкое реноме бандита — первый раз "верховный атаман" сел ещё в 16 лет. Второй раз его закрыли за изнасилование уже на долгих пятнадцать лет. Несмотря на то что "износ" считается в криминальном мире не самой почётной статьёй, благодаря своей твёрдости и умению играть в карты Податев продвинулся в преступной иерархии до держателя общака. После отсидки Пудель вступил в "Общак" вора в законе Джема, с которым пересекался в одной из "командировок".

"Общак" Евгений Васин по кличке Джем создал ещё в середине 80-х в родном Комсомольске-на-Амуре. Бывший участник ОПС описывает организацию практически как параллельную администрацию края, которая на тот момент была в разы сильнее официальной. Верховную роль в "Общаке" (типа итальянского дона) играл сам Джем, ему подчинялись остальные воры, которые поставили смотрящих по районам и кварталам. Дело доходило до того, что в Комсомольске-на-Амуре были своего рода "общественные приёмные" ОПС, куда можно было обратиться с проблемой. Криминальный спрут "Общака" потянулся и к подросткам. Именно Джем фактически создал систему сбора денег со школьников и пэтэушников — АУЕ, которая потом зажила своей особенной жизнью. С этой целью Джем открыл спортивный подростковый лагерь на амурском острове Малайкин. Он называл остров "нашим маленьким Палермо".

Евгений Васин — Джем положил правую руку на Податева-Пуделя, Хабаровский край, 1988 год. Фото © primecrime.ru

По неофициальной информации, разошедшейся по форумам и пабликам края, в молодости Фургал якобы тоже был в молодёжном крыле "Общака". Ведь его родная Амурская область контролировалась "Общаком" — от Джема за областью смотрел Юрий Зарубин по прозвищу Заруба. Авторитет пережил многих коллег и умер в прошлом году от рака. Неизвестный оператор снял, как за гробом Зарубы по проезжей части шли сотни человек и ехал целый кортеж из машин...

В отличие от Податева, который тогда отстаивал воровскую идею и "чёрный ход", Джем вдохновлялся фильмами про итальянских мафиозо и пытался создать организацию с клятвами, особенным уставом и другими принципами. Васин провозгласил себя вором в законе, и под ним ходило ещё семь воров. По некоторым данным, именно Податев-Пудель помог закрепить криминальный статус Джема — ведь его признавали далеко не все, считая "комсомольцем". За это Джем ему благоволил и даже стал крёстным отцом сына Податева. Также Пудель стал первым положенцем от "Общака" в Хабаровске.

В Хабаровске Пудель развернулся на полную, создав организации "Свобода" и "Единство". Поначалу под его руководством деньги потекли в "Общак" рекой. Податев даже хотел организовать крупное политическое объединение казаков Дальнего Востока, но ударился в лютую мистику, чем оттолкнул своих партнёров, в том числе и самого Джема. А когда в Хабаровске Пудель начал принимать казаков со всей страны, Джему доложили, что деньги из общака идут на каких-то клоунов. И в 1995 году Податев бежал из Хабаровска, опасаясь угроз разгневанного Васина.

"Единство" Податева живо до сих пор. Фото © vk.com/podatev

Стремительная карьера провинциального врача

В 2000 году, через пять лет после бегства Податева, тридцатилетний терапевт Фургал вдруг ни с того ни с сего становится генеральным директор ООО "Алькума", а затем и гендиром ООО "Миф-Хабаровск", занимаясь лесом и металлом. Может быть, в этом экс-губернатору помогла вся его большая семья. У Фургала было пять братьев, он младший. И они вместе начинали свой бизнес. Кстати, самый старший брат в семье, Вячеслав, не дожил до ареста Сергея Фургала всего месяц — 13 июня умер от коронавируса...

В те годы смотрящим от "Общака" за Хабаровским краем после череды временщиков был бывший учитель физкультуры Юрий Масленников по кличке Краб. Несколько лет Масленников продержался на этом посту, пока в 2004 году не вступил в конфликт с руководством "Общака". Тогда Краб бежал, прихватив с собой воровскую кассу. По одной из главных версий, которые фигурировали в то время, предпринимателя Евгения Зорю (организацию убийства которого сегодня вменяют Фургалу) убили именно общаковские в качестве мести за его сотрудничество с Масленниковым. Якобы Краб дал Зоре денег на развитие бизнеса из общака, не спрашивая мнения остальных воров. Впоследствии Масленников стал могильщиком "Общака", дав на главных воров показания в суде. По некоторым данным, Краб сейчас проживает в подмосковной Коломне. И он, в отличие от Пуделя, уже точно должен знать, был ли Фургал как-нибудь связан с "Общаком".

Юрий Масленников Фото © mzk1.ru

После бегства Краба (в 2005 году) Фургал как раз получает должность координатора Хабаровского регионального отделения ЛДПР, известной своими связями с криминальным миром. Он становится влиятельным спонсором партии, благодаря чему ЛДПР твёрдо и уверенно укрепляется во всём Хабаровском крае.

Территория дикой охоты

Генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский писал, что в нулевые "Общак" контролировал более 300 предприятий Дальнего Востока, причём наиболее прибыльных, в том числе 50 предприятий федерального значения. И в приоритетах у бандитов была торговля лесом и металлом. Также Овчинский писал о фактической интеграции китайских преступных "Триад" в воровское сообщество Дальнего Востока: — В Уссурийске российские ОПГ помогают скупать китайцам металл и переправлять его за границу. Русские бандиты создают пассажирско-перевозочные фирмы, услугами которых пользуются китайцы... С конца 1990-х годов произошёл огромный скачок спроса на древесину и мебель. После этого средний объём импорта хвойных пород из России в Китай в сравнении с 1990 годами вырос в 15 раз.

Согласно оперативной информации, которая была в распоряжении Овчинского, депутаты законодательных собраний разного уровня, высокопоставленные чины МВД, таможня и прокуратура находились на тот момент в контакте с лидерами преступных сообществ и помогали вывозить лес и металлы в Китай и Японию. По словам Овчинского, в то время на Дальнем Востоке государственных структур, где нет оборотней, практически не осталось.

Связь Фургала и "Общака"

В криминальных сводках того времени Фургал не светился. Но если принять версию, что экс-губернатор является эмиссаром дальневосточного преступного мира во власти, то биография ставленника мафии и должна быть максимально безупречной, насколько это вообще возможно в этой ситуации. Даже если не принимать во внимание странный рывок провинциального врача в преуспевающие коммерсанты, хабаровский предприниматель в те годы просто не мог бы заниматься такими вещами без ведома "Общака".

Также связь Фургала с ОПС "Общак" чётко просматривается через авторитетного бизнесмена Михаила Тимофеева по прозвищу Тимоха. Тимофеев был арестован в феврале 2011 года и приговорён к восьми годам колонии. И на момент задержания он являлся помощником депутата Госдумы Сергея Фургала. О том, что Тимофеев ранее входил в ОПС "Общак", в 2011 году "Хабаровскому экспрессу" проговаривается сам Податев: — У меня в "Свободе" работал Михаил, и именно его сейчас арестовали. После моего отъезда из города в 1995 г. Михаил жил самостоятельно.

Михаил Тимофеев. Фото © kompromat.wiki