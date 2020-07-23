Мастера кровавых дел. В суд пойдет группа киллеров ореховской ОПГ

Ореховская ОПГ — одна из самых кровавых и печально известных не только в столичном регионе, но и по всей России. Созданная ещё в 90-х, она до сих пор не сходит с заголовков новостей. На днях завершилось расследование очередного уголовного дела в отношении её участников.

Гангстеров обвиняют в совершении 14 убийств и восьми покушений на убийство, а также в приготовлении одного убийства. Представитель Следственного комитета Ольга Врадий назвала имена членов банды: Сергей Фролов, Гарник Саркисян, Анзор Догушев, Беслан Асакаев, Аслан Сулейманов, Станислав Пушкарёв, Сулейман Виситов и Владимир Гольчевский. Большинство бандитов были задержаны ещё в 2015 году в рамках громкого расследования дела об убийстве одинцовского предпринимателя Сергея Журбы. Задержанные проходили по разным преступным эпизодам, некоторые числились в розыске.

ОПГ по франшизе

Сразу обращает на себя внимание, что костяк этого подразделения ОПГ состоит из уроженцев Северного Кавказа. Во времена своего расцвета "орехи" были москвичами из южных районов города и активно конфликтовали с другими этническими бандами. Сейчас же ореховским можно назвать только одного — Сергея Фролова (Болтон), причём сам он участие в убийстве Журбы отрицает. Также, по мнению следователей, одним из штатных киллеров ореховских якобы является Беслан Асакаев.

Сергей Журба выступил потерпевшим и свидетелем по делу Дмитрия Белкина, известного как Белок — последнего крупного лидера ореховской ОПГ. Поэтому его и приговорили. Но вряд ли Асакаева и других членов банды можно поставить вровень с известными киллерами ореховской ОПГ — самыми знаменитыми во всей стране. Например, с Алексеем Шерстобитовым (Лёша Солдат). Во всяком случае, главная цель банды — Сергей Журба — остался жив даже после нескольких покушений на свою жизнь. Может быть, подозреваемых лишь привлекли к устранению Журбы в интересах ореховских. И так банда и получила резонансное имя самой известной ОПГ страны.

Друзья убивают друзей

Когда-то потом о Белкине, несомненно, снимут фильмы и сериалы, как о Пабло Эскобаре. Белку удалось остановить разброд и шатание в ореховской ОПГ и дать преступному сообществу новую жизнь. Особые поручения банды выполняли имеющие военный опыт киллеры, среди которых можно выделить Сашу Солдата (Александра Пустовалова) и Лёшу Солдата. Например, тот же Лёша Солдат служил в спецназе морской пехоты и пытался устроиться в СОБР. Он собрал секретную группировку киллеров из бывших сотрудников спецслужб, о существовании которой знали только два главаря банды.

Алексей Шерстобитов — Лёша Солдат. Фото © ТАСС / Машков Юрий

Сам Белкин подходил к убийствам довольно творчески. Провинившихся членов банды и тех, кто, по мнению авторитета, предал братву, Белок убивал по определённому ритуалу, скрепляющему ОПГ и связывающему бандитов круговой порукой. Когда Белкин вдруг собирал братву в лесную баню на пикник, бандиты уже знали — один из них будет сегодня жестоко убит.

Во время жарки шашлыка Белок вдруг объявлял свой приговор, жертву нещадно били, а потом самый близкий к жертве человек убивал его. Как считал Белкин, друзья должны убивать своих друзей. Труп бандита расчленяли топором и сжигали на костре, закапывая прах в лесной яме...

Лидеры ореховской преступной группировки Дмитрий Белкин (слева) и Олег Пронин, осуждённые за многочисленные убийства. Фото © test.gazeta.ru

Белок скрывался в Испании ещё с конца 90-х и кормился с одинцовского рынка. И, по некоторым данным, двенадцать лет ему якобы отсылал деньги генеральный директор "Одинцовского подворья" Сергей Журба. Испанцы задержали Белка в 2012-м, и он ждал экстрадиции. В России началась подготовка к процессу, в котором потерпевшим и главным свидетелем выступил Журба. Убить предателя стало не только делом чести, но и жизненной необходимостью.

Последняя война ореховских

Первый раз бандиты расстреляли Журбу ещё в 2010 году, когда он находился вместе с водителем и охранником в своём автомобиле Range Rover. В них выпустили девяносто восемь пуль, однако Журба с водителем остались живы, погиб только охранник. В самый разгар "последней войны ореховских" — так СМИ окрестили криминальную деятельность банды — Белкин был экстрадирован в Россию, осуждён и получил свой пожизненный срок. Хотя удалось доказать лишь половину из предъявленных обвиняемому убийств.

Летом 2014 года водитель Журбы был застрелен из пистолета. Сам Журба заходил в офис, и пуля снайпера прострелила ему шею. Снайпер стрелял из 13-этажного дома, который находится напротив. Несмотря на тяжёлое ранение, Журба выжил. Не достав главную цель, бандиты устроили в Одинцове настоящую кровавую баню — убили адвоката предпринимателя Татьяну Акимцеву и её водителя. Также из автомата был расстрелян заместитель Журбы по юридическим вопросам Виталий Моисеев вместе со своей женой. Все эти дела СК объединил в одно производство. Дерзкие и жестокие преступления как будто вернули Россию в самый разгар лихих 90-х. Поймать бандитов для правоохранителей стало делом чести. По горячим следам их всех и повязали. На территории Тверской области обнаружили принадлежавший банде схрон с оружием, включая огнемёт и противотанковый гранатомёт, не говоря уже о гранатах, автоматах и пистолетах...

Фото © Следственный комитет России

Объём уголовного дела по последней банде ореховских составил более 100 томов. В ближайшее время оно будет передано в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемым грозят длительные сроки вплоть до пожизненного. Ну а Журба по сей день занимается бизнесом в Одинцове. И, согласно базе СПАРК-Интерфакс, его бизнес процветает. Выручка ООО "Одинцовское подворье" составляет сотни миллионов рублей в год. И это далеко не единственный его бизнес — Журба занимается торговлей, гостиничным бизнесом и даже охранной деятельностью.

Сергей Журба. Фото © ofeed.ru

Из истории "орехов"...

Ореховская ОПГ была создана выходцами с юга Москвы, где находится несколько спальных районов, которые в советское время активно заселялись по лимиту. Её создал освободившийся в 1991 году напёрсточник Сергей Тимофеев, которого называли Сильвестром за внешнее сходство с американским актёром Сильвестром Сталлоне. Именно история ореховских вдохновила авторов культового сериала "Бригада"...

Сильвестра взорвал в собственном "мерседесе" в 1994 году легендарный киллер Александр Солоник. После смерти лидера ореховские распались на множество мелких группировок и течений.

На скромном надгробии Сильвестра изображение Богородицы, а внизу эпитафия: "Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость". Фото © mzk1.ru

Дмитрия Белкина, наряду с братьями Пылёвыми, считают одним их тех, кто возродил известный преступный бренд и вдохнул в ореховских вторую жизнь. Но Сильвестр остался в памяти братвы как отец-основатель, и его смерть должна была быть отомщена. Через три года после смерти Тимофеева в пригороде Афин в мусорном баке нашли тело Александра Солоника. Ещё через три месяца в чемодане под оливковым деревом на одном из греческих курортов нашли расчленённое тело 22-летней пассии Солоника. Говорят, что киллер перед смертью завёл себе привычку стрелять в фотографии братьев Пылёвых, чем значительно приблизил свою кончину. Убивали Солоника Саша Солдат и Александр Шарапов, который держал жертву за ноги, пока Саша Солдат душил его. Шарапов, кстати, стал последним из задержанных ореховских. Его поймали в 2017 году в Суздальском районе Владимирской области.