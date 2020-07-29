Прожигатель жизни. Сына экс-премьера Дагестана обвинили в убийстве студентки МГИМО

Любовь и смерть

Сама история случилась ещё в апреле 2018 года. Тогда в пустой аудитории на четвёртом этаже одного из корпусов МГИМО Меджидов выяснял отношения со своей девушкой — студенткой того же вуза 21-летней гражданкой Казахстана Томирис Байсафой. Немногочисленные свидетели отмечали, что Меджидов зачем-то подпёр дверь кабинета стулом, а сам разговор происходил на повышенных тонах. Из кабинета доносились женский плач, крики, грохот мебели и… тишина. Дело кончилось её падением из окна, и Томирис спустя несколько дней скончалась в больнице.

Томирис. Фото © Instagram / baisafatomiris

Муртузали настаивал на том, что девушка сама выпрыгнула в окно, а он не успел её остановить. Следствие посчитало, что 21-летняя гражданка Казахстана Томирис Байсафа покончила с собой из-за неразделённой любви к своему парню. Эту точку зрения широко тиражировали в СМИ. Однако родители и друзья Байсафы считали, что для самоубийства у неё не было никаких причин. По их словам, Меджидов и Байсафа к тому моменту встречались уже два года и девушка неоднократно пыталась порвать "с Муртузиком": ей не нравилось, что он больше был занят собой и своей жизнью и не уделял ей должного внимания. Они пытались дать делу максимальную огласку и даже задействовали Генпрокуратуру Казахстана.

Но несмотря на то, что многое указывало на возможное участие Меджидова в расправе над своей спутницей, категория "убийство" перешла в "доведение до самоубийства". Затем Муртузали из подозреваемого попал в разряд свидетеля, и дело потихоньку сошло на нет. Возможно, этому могли поспособствовать влияние и связи Мухтара Меджидова, который в 2007–2009 годах являлся советником президента Дагестана, а с января по июль 2013-го занимал должность председателя правительства республики.

Муртазали Меджидов справа. Фото © nur.kz, © Instagram / baisafatomiris

По словам источника Лайфа, Муртузали был любимчиком отца и на него возлагались особые надежды. Мажор жил в его квартире на Фрунзенской набережной в центре Москвы и ежемесячно получал от отца щедрую стипендию в сотни тысяч рублей. Чтобы сын не ходил по Москве пешком, отец купил ему дорогой джип. Но этого молодому прожигателю жизни явно не хватало. По материалам следствия, мажор периодически обращался за деньгами к матери, а та под разными предлогами брала их у главы семейства и отдавала сыну.

Новый поворот в деле

И вот спустя два года к этому делу вновь вернулись. И сыщики вновь задержали Муртузали по подозрению в убийстве Томирис Байсафы. Сегодня ему официально предъявили обвинения по статье 105 УК ("Умышленное убийство"), за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Мухтар Маджидов. Фото © Wikipedia

Сын после отца

Любопытно, что задержание Меджидова-младшего случилось на фоне другого громкого дела. Его отец Мухтар сейчас является фигурантом уголовного дела о хищениях в особо крупных размерах в рамках оборонного заказа, совершённых ещё в его бытность премьером Дагестана.

По версии следствия, Меджидов-старший воспользовался запросом Минобороны на поставку радиолокационной системы посадки РСП-10МН-1 и убедил сотрудников министерства, что радиозавод в Избербаше обладает необходимыми мощностями для производства устройств и как градообразующее предприятие нуждается в оборонном заказе. В итоге завод получил контракт, после чего выделенные по нему 108 миллионов рублей якобы бесследно исчезли.