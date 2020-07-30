Сыщики нашли убийцу игумена Даниила. Теперь его ждёт и суд братвы

42-летний игумен Даниил (в миру Максим Соколов) был убит ещё в июле 2016 года. Он являлся настоятелем небольшого Свято-Троицкого Данилова монастыря в Ярославской области.

Видео © Youtube / Следственный комитет Российской Федерации

На этом видео уроженец Владивостока Александр Авдеев, уже осуждённый за аналогичное преступление, подробно описывает все обстоятельства жестокого убийства настоятеля.

Добрый отец Даниил

Утром 7 июля 2016 года игумен не пришёл на богослужение и не отвечал на звонки. Сначала все подумали, что батюшка просто заболел, однако, когда Соколов не явился к трапезе, заподозрили неладное. Тело настоятеля обнаружили в ванной около трёх часов дня. Его келья была на втором этаже. Внутри оставались заметны следы борьбы, волочения тела и кровавые отпечатки чьих-то сапог.

Свято-Троицкий Данилов монастырь относительно небольшой. Фото © monasterium.ru

Первые подозрения пали на повара обители трудника Александра Шулешова, который как раз ушёл из монастыря в день убийства. У него была алкогольная зависимость, и он просился домой разводиться с женой. Игумен его не отпускал, поэтому Шулешов и покинул обитель самовольно. СМИ даже сообщали о якобы найденном орудии убийства — хлебном ноже — и о признательных показаниях монастырского повара. Однако эта версия впоследствии не подтвердилась. Убийца оставил на месте преступления свою ДНК, которая не совпала с биологическим материалом Шулешова.

Игумен Даниил Соколов. Фото © FB.ru

Жестокое убийство не на шутку обеспокоило верующих, ведь игумен Даниил был очень скромным и тихим. Про таких обычно говорят: настоящий монах. Соколов никогда ни на кого не повышал голос и не нажил себе врагов. В пресс-службе Переславской епархии тогда сообщали, что монастырь слишком малочислен и достаточно беден, чтобы предполагать, что настоятеля убили ради наживы. Поползли слухи о возможном ритуальном характере этого убийства. Может быть, поэтому уголовное дело для дальнейшего расследования было передано в Главное следственное управление СКР по личному указанию Александра Бастрыкина.

Три года следственных действий

Расследование продвигалось тяжело: оперативники, следователи и эксперты-криминалисты главка бились над установлением личности преступника целых три года. Были изучены заключения более 430 судебных экспертиз. На причастность к убийству было проверено более трёх тысяч лиц, в том числе и при помощи полиграфа. Это само окружение игумена, наркозависимые, ранее судимые за преступления на объектах религиозного культа и другие...

Так оперативники вышли на 31-летнего Александра Авдеева, который отбывал наказание в Саратовской области за аналогичное преступление и в августе 2018 года был приговорён к шести годам лишения свободы. После проведения всех необходимых анализов и следственных действий Авдеев частично признал свою вину. По данным следствия, преступник пришёл в Свято-Троицкий Данилов монастырь непосредственно с целью убийства и ограбления настоятеля. Для этого обвиняемый проник в его келью и нанёс игумену более десяти ножевых ударов, от которых тот скончался. По некоторым данным, Авдеев когда-то был трудником в этом монастыре. И знал, что игумен получает немалый доход с пчеловодства. Обыскав келью, Авдеев похитил у убитого 1,1 миллиона рублей, деньги потратил на свои нужды.

О завершении расследования сообщил епископ Переславский и Угличский Феоктист ещё 26 июля, а сегодня информация появилась на главном сайте Следственного комитета. Если Авдеева признают виновным, ему грозит наказание в 15 лет лишения свободы.