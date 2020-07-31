Разложившая по полочкам. Жену расчленённого рэпера теперь подозревают в убийстве

Пять чёрных пакетов и органы в холодильнике

Только сегодня разрешилась главная интрига вокруг нашумевшей на всю страну смерти в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Он погиб дома четыре дня назад при весьма загадочных обстоятельствах, после чего его жена Марина Кохал расчленила тело и упаковала его в мешки. Сама девушка утверждает, что её муж якобы умер от передоза, а она считала это позором для рэпера, поэтому решила скрыть от всех его смерть.

Расчленённый рэпер Энди Картрайт (Александр Юшко). Фото © vk.com

Допросить девушку вчера не удалось, потому что она буквально вырубилась в отделении полиции. Марина Кохал утверждала, что не спала пять суток. Полицейские выделили ей отдельную комнату, где дали отдохнуть под охраной. В это время судмедэксперты делали экспресс-анализ причин смерти Энди Картрайта. Именно от этого будет зависеть процессуальный статус вдовы — свидетель или обвиняемая в убийстве. В пятницу утром появились результаты: в организме рэпера не обнаружили следов наркотиков.

Напомним, что накануне в полицию позвонил адвокат Марины Кохал. Юрист сообщил, что его подопечная расчленила, но не убивала рэпера-мужа.

Петербургские оперативники зашли в вычищенную до блеска квартиру на Невском проспекте. Витал аромат благовоний. В какой-то из комнат возилась трёхлетняя девочка. Сложно было поверить, что её мама в течение четырёх предыдущих суток старательно распиливала здесь на куски звезду рэп-батлов "Версус" Энди Картрайта. Расчленённый рэпер находился тут же, аккуратно упакованный в пять чёрных пакетов.

Чёрные пакеты с расчленённым рэпером. Фото © Mash на Мойке 1 / 2

По горячим следам Марина Кохал, супруга Энди, рассказала силовикам следующее. 25-го числа она пришла в квартиру и увидела мёртвого супруга с засохшей пеной у рта и со шприцем. Марина предположила, что у него случился передоз наркотиков. Тогда Кохал очень испугалась за репутацию семьи. В голову ей пришла не поддающаяся нормальной логике идея. Чтобы не порочить память мужа клеймом наркомана, она решила зачем-то расчленить труп умершего Энди и спрятать его. То есть фактически подстроить исчезновение. Мясо и кости любимого она упаковала в пакеты. А органы выстирала в машинке, засыпала солью и поставила в холодильник, чтобы не было запаха. Марина тщательно разделывала тело до 29 июля, но потом испугалась и позвонила адвокату. Тот уже набрал номер полиции.

Интересная деталь: Марина Кохал, пока расчленяла мужа, продолжала вести его соцсети и общаться с его подписчиками в "Инстаграме". Видимо, чтобы никто не догадался о смерти рэпера.

Изменила показания и приплела маму

Затем Марина Кохал вдруг изменила свои показания, добавив в них новую шокирующую деталь. Якобы расчленять тело ей помогала её мама Елена. Женщин тошнило, но они всё равно упорно распиливали Энди по ночам в темноте, пока ребёнок спал в соседней комнате. Во время дачи этих новых показаний Марине Кохал стало плохо.

Марина Кохал. Фото © vk.com

Интересно, что адвокат Марины Ирина Скурту уже опровергла слова своей подопечной.

— Мать Марины не участвовала. Она знала о том, что сделала Марина, и просила её сообщить в полицию, — говорит в СМИ Ирина Скурту. — Чтобы перебить трупный запах, они (мать и дочь. — Прим. Лайфа) тело рэпера засыпали солью, в квартире жгли благовония.

Вероятнее всего, Елена, мать Марины Кохал, действительно не принимала участия в расчленении трупа. Как она сама рассказывает, о страшном инциденте ей стало известно 26 июля, то есть на следующий день после смерти Энди. Со слов Елены, в органы она не обращалась, потому что боялась за дальнейшую судьбы Марины.

Как отмечают криминалисты, конечности Энди были отпилены практически идеально — можно сказать, работал профессионал. А на отрубленном предплечье следователи нашли следы мужских рук, словно от захвата. Эти улики требуют дополнительной проверки. Возможно, в этой истории есть и ещё один не известный пока персонаж.

Жена говорит, что муж наркоман, его друзья ей не верят

Согласно показаниям жены, незадолго до своей смерти якобы от передоза рэпер Энди Картрайт впал в депрессию. Из-за коронавируса ему пришлось отменить концерты, тусовки, батлы. Пропал основной источник дохода. Именно поэтому он и пристрастился к тяжёлым наркотикам.

У друзей Энди Картрайта сразу возникли вопросы к версии Марины Кохал. Они уверены, что хоть рэпер и страдал алкогольной зависимостью, но наркотики он никогда не употреблял.

Друзья Энди Картрайта — о том, что тот никак не связан с наркотиками Видео © Life