СКР завершил расследование гибели 20 человек при прорыве дамбы в Красноярском крае

Трагедия на Сейбе. Кто ответит за нелегальную дамбу Бурные воды реки Сейбы унесли по меньшей мере 15 жизней рабочих золотодобывающей артели в Красноярском крае. 19 октября ранним по местному времени утром произошёл внезапный прорыв дамбы. Уже известно, что за дамбой тянулась дурная слава, региональные чиновники и контролирующие органы об этом знали, но никто из них не ударил палец о палец, чтобы предотвратить возможную трагедию. Какие были нарушения и кто за это может ответить, разбирался Лайф.