СКР завершил расследование гибели 20 человек при прорыве дамбы в Красноярском крае

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о гибели 20 человек при прорыве дамбы на реке Сейбе в Красноярском крае в октябре прошлого года. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ведомства.
Дело по статье о "нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц", в отношении Максима Ковалькова, Андрея Еганова и Евгения Александрова направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
По версии следствия, генеральный директор ООО "Сисим" Ковальков поручил Еганову незаконно нарастить дамбы и накапливать за ними воду до прибытия проверки, чтобы скрыть от них загрязнение реки. Еганов привлёк к руководству этими работами Александрова.
Трагедия на Сейбе. Кто ответит за нелегальную дамбуБурные воды реки Сейбы унесли по меньшей мере 15 жизней рабочих золотодобывающей артели в Красноярском крае. 19 октября ранним по местному времени утром произошёл внезапный прорыв дамбы. Уже известно, что за дамбой тянулась дурная слава, региональные чиновники и контролирующие органы об этом знали, но никто из них не ударил палец о палец, чтобы предотвратить возможную трагедию. Какие были нарушения и кто за это может ответить, разбирался Лайф.
Напомним, трагедия на золотодобывающем предприятии произошла в ночь на 19 октября. В конце апреля МВД сообщило, что найдены тела всех погибших.