Кабмин упразднил неактуальные акты в сельском хозяйстве и рыболовстве

Правительство РФ упразднило неактуальные акты в сельском хозяйстве и рыболовстве. Они потеряют свою силу с 1 января будущего года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

— Отдельные акты и их положения, содержащие требования по контролю в сфере сельского хозяйства и рыболовства, признаны недействительными и перестанут действовать с 1 января 2021 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.