Кабмин упразднил неактуальные акты в сельском хозяйстве и рыболовстве

Правительство РФ упразднило неактуальные акты в сельском хозяйстве и рыболовстве. Они потеряют свою силу с 1 января будущего года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Кабмин облегчил трудоустройство пожилых людей и женщин с детьми до трёх летТеперь региональные службы занятости смогут напрямую заключать соглашения о выделении субсидий организациям, ведущим необходимое переобучение.
— Отдельные акты и их положения, содержащие требования по контролю в сфере сельского хозяйства и рыболовства, признаны недействительными и перестанут действовать с 1 января 2021 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение затронет 60 документов, изданных в период с 1992 по 2018 год. В частности, речь идёт о правилах проведения сравнительных анализов семян и эксплуатации электрооборудования на рыболовецких судах, регламентах перевозки подкарантинных грузов и экспертизы продукции животного происхождения. На их смену придут более современные нормы.