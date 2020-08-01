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Бастрыкин взял на контроль дело о гибели жителя Барнаула, умершего от одного удара боксёра

Подозреваемый был арестован на два месяца.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о гибели жителя Барнаула Павла Рохлова в ходе драки с участием нескольких человек. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как уточняется, председатель СКР также распорядился доложить о результатах расследования.

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Напомним, ночью 27 июля на Старом базаре в Барнауле между двумя компаниями произошла массовая драка. Потасовка закончилась гибелью Павла Рохлова от руки титулованного боксёра. Михаил Старцев нанёс оппоненту всего один удар, но он оказался смертельным. Подозреваемого арестовали на два месяца. Лайф публиковал видео ночной потасовки.

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