Бастрыкин взял на контроль дело о гибели жителя Барнаула, умершего от одного удара боксёра

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о гибели жителя Барнаула Павла Рохлова в ходе драки с участием нескольких человек. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Как уточняется, председатель СКР также распорядился доложить о результатах расследования.
"Был очень добрым, отзывчивым". Вдова погибшего в драке в Барнауле рассказала, какого наказания хочет для убийцы — видеоПо словам Светланы, накануне трагедии муж вернулся из Новокузнецка.
Напомним, ночью 27 июля на Старом базаре в Барнауле между двумя компаниями произошла массовая драка. Потасовка закончилась гибелью Павла Рохлова от руки титулованного боксёра. Михаил Старцев нанёс оппоненту всего один удар, но он оказался смертельным. Подозреваемого арестовали на два месяца. Лайф публиковал видео ночной потасовки.