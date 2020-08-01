Бастрыкин взял на контроль дело о гибели жителя Барнаула, умершего от одного удара боксёра

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о гибели жителя Барнаула Павла Рохлова в ходе драки с участием нескольких человек. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как уточняется, председатель СКР также распорядился доложить о результатах расследования.