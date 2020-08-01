Цены на яблоки в России выросли почти на треть

Яблоки в российских магазинах подорожали на 30% в июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что теперь за килограмм яблок придётся отдать 136 рублей, хотя год назад он стоил 105,3 рубля. При этом оптовые цены за год выросли в среднем на 20%, но в них не включены затраты торговых сетей на хранение и реализацию товара.

Причиной роста цен стал неурожай в России. Из-за мартовских заморозков отечественные фермеры лишились 60–80% плодов. Эти потери Минсельхоз оценил более чем в 24 миллиона рублей. Минусовая температура также нанесла ущерб садоводам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в частности, агрохолдингу "Степь", который выращивает более 30 тысяч тонн яблок в год.

Кроме того, увеличились и закупочные цены за границей. Например, Молдавия, у которой Россия покупает яблоки, тоже столкнулась с неурожаем из-за заморозков. Ограниченное предложение и высокий спрос влияют на рост стоимости этого фрукта.

Однако, как отмечают аналитики, после сбора урожая зимних сортов в России в августе – сентябре цены на яблоки снизятся, так как на рынке вырастет предложение. Но они всё равно будут выше уровня 2019 года на 20–25%.