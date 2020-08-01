"Бесконечный фантазийный процесс". Захарова высмеяла повторное расследование катастрофы Ту-154

Выводы польской Комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского переплелись с вымыслом и превратились в бесконечный фантазийный процесс. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, повторное расследование с промежуточными результатами "стали настоящей Йокнапатофой современной Польши".

— Реальность намертво переплелась с вымыслом, превратившись в бесконечный фантазийный процесс, — отметила она.

Напомним, ранее польская Комиссия по повторному расследованию катастрофы самолёта экс-президента Леха Качиньского пришла к выводу, что в борт номер один заложили тротил во время ремонта воздушного судна в России. В промежуточном отчёте говорится, что эксперты также обнаружили во взятых с Ту-154 пробах следы пентрита и RDX (гексогена).