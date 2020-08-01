"Бесконечный фантазийный процесс". Захарова высмеяла повторное расследование катастрофы Ту-154

Выводы польской Комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского переплелись с вымыслом и превратились в бесконечный фантазийный процесс. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, повторное расследование с промежуточными результатами "стали настоящей Йокнапатофой современной Польши".
— Реальность намертво переплелась с вымыслом, превратившись в бесконечный фантазийный процесс, — отметила она.
Напомним, ранее польская Комиссия по повторному расследованию катастрофы самолёта экс-президента Леха Качиньского пришла к выводу, что в борт номер один заложили тротил во время ремонта воздушного судна в России. В промежуточном отчёте говорится, что эксперты также обнаружили во взятых с Ту-154 пробах следы пентрита и RDX (гексогена).
Самолёт Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту было 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Все они погибли. Польша с самого начала следствия настаивала, что причиной крушения стал взрыв, но убедительных доказательств этой версии найти комиссия не смогла. СК РФ это уже опровергал.