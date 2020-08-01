Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Мишустин подписал положение о введении единой системы техосмотра

Диагностические карты в течение как минимум пяти лет будут храниться в единой автоматизированной системе.

455
Post cover

Фото © Егор Алеев / ТАСС

Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о введении в стране единой автоматизированной системы технического осмотра. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Как уточняется, в течение по меньшей мере пяти лет в ней будут храниться оформленные диагностические карты. В этот временной период документы нельзя будет изъять или уничтожить.

В тюрьму за подделку. Техосмотр на авто может подорожать вдвое?

Первыми могут пострадать водители — для них могут вырасти цены на основные "автомобильные" документы.

Подписанное премьер-министром положение регламентирует особенности оформления диагностических карт, присвоения им определённого статуса (действующих, аннулированных или архивных), получения сведений из системы. Также в нём прописаны способы защиты данных электронных документов и порядок взаимодействия тех, кто задействован в процедуре техосмотра.

Напомним, с 27 июля в России действует уголовная ответственность за проведение нелегального техосмотра автомобилей — без соответствующей регистрации в национальной системе.

Выбор редакции

Loading...