Мишустин подписал положение о введении единой системы техосмотра

Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о введении в стране единой автоматизированной системы технического осмотра. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Как уточняется, в течение по меньшей мере пяти лет в ней будут храниться оформленные диагностические карты. В этот временной период документы нельзя будет изъять или уничтожить.

Подписанное премьер-министром положение регламентирует особенности оформления диагностических карт, присвоения им определённого статуса (действующих, аннулированных или архивных), получения сведений из системы. Также в нём прописаны способы защиты данных электронных документов и порядок взаимодействия тех, кто задействован в процедуре техосмотра.