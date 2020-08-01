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Мотиватор — лень. Житель Архангельска создал вездеход для поездок за грибами — видео

В планах у изобретателя — поставить супермашину на восемь колёс.

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Видео © LIFE

В Архангельске появились вездеходы, которым не страшны леса и болота. Автомонстров своими руками собирает местный житель Артём Шубин. Они могут с лёгкостью проехать по любой местности и даже пересечь реку.

По признанию молодого человека, вездеходами он занимается около десяти лет. Первый строил, ещё когда жил в деревне. Идея пришла в голову из-за того, что лень было ходить в лес по грибы и ягоды пешком.

Идея данного вездехода пришла уже давно, это далеко не первая модель, это, наверное, у нас пятая в данной комплектации, в данном кузове, — рассказал Артём Лайфу.

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При выходе на рынок стоимость данной разработки составит от 460 до 560 тысяч рублей.

Стоимость материала для автомонстра — около 900 тысяч рублей. На его сборку уходит два месяца.

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