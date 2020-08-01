Умны и послушны. Названы пять самых обучаемых пород собак

Российская кинологическая федерация (РКФ) назвала пять пород собак, которые лучше всего поддаются дрессировке, сообщает агентство "Москва".

— В топ-5 самых обучаемых пород вошли пудель, золотистый ретривер, бордер-колли, лабрадор и шелти, — цитирует издание слова президента организации Владимира Голубева.

Он также уточнил, что, по данным Университета Британской Колумбии, порода бордер-колли считается самой обучаемой. Этих собак ценят за энергичность, дружелюбие, отзывчивость и проницательность. Среди других пород они также считаются трудоголиками, которым нравится как физическая, так и умственная активность.

Глава РКФ также рассказал, что другие четыре породы из рейтинга тоже дружелюбны и активны. Им нравится учиться и угождать своему хозяину. Почти любой владелец этих собак сможет справиться с дрессировкой.