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Умны и послушны. Названы пять самых обучаемых пород собак

Им постоянно нужна физическая и умственная активность.

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Фото © Мальгавко Сергей / ТАСС

Российская кинологическая федерация (РКФ) назвала пять пород собак, которые лучше всего поддаются дрессировке, сообщает агентство "Москва".

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Четвероногие друзья уже научились обнаруживать диабет, болезнь Паркинсона, малярию и некоторые онкологические заболевания.

В топ-5 самых обучаемых пород вошли пудель, золотистый ретривер, бордер-колли, лабрадор и шелти, — цитирует издание слова президента организации Владимира Голубева.

Он также уточнил, что, по данным Университета Британской Колумбии, порода бордер-колли считается самой обучаемой. Этих собак ценят за энергичность, дружелюбие, отзывчивость и проницательность. Среди других пород они также считаются трудоголиками, которым нравится как физическая, так и умственная активность.

Глава РКФ также рассказал, что другие четыре породы из рейтинга тоже дружелюбны и активны. Им нравится учиться и угождать своему хозяину. Почти любой владелец этих собак сможет справиться с дрессировкой.

Как сообщал Лайф, в России могут ввести обязательную регистрацию для собак, что поможет снизить количество бездомных животных на улицах. Депутаты прорабатывают изменения в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными".

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