"Домой любой ценой и побыстрее!" Лайф показал, как встречают вывозные рейсы из-за рубежа

Пассажиры редких международных авиарейсов по прилёте в Россию обязаны пройти двухнедельный карантин. От трапа самолёта прямо до порога обсервации для них — бесплатный транспорт. И вот тут находятся недовольные. Бегут от санитарных норм и правил. Мы подежурили пару суток в аэропорту Шереметьево, единственных санитарных воротах России во время угрозы CoViD-19.

Москва, Шереметьево! Добро пожаловать!

На часах почти семь вечера. Рейс Бишкек – Москва, единственный зарубежный в этот день, задерживается на 32 минуты. Экипаж и полсотни пассажиров. Треть осталась в точке вылета, у кого температура, а у кого и тест на коронавирус положительный.

На выходе из таможенной зоны терминала F — дюжина встречающих, не больше. Меж собой постоянно обсуждают последние сплетни и новости о коронавирусе. Екатерина (имя изменено) встречает сына. До закрытия границ в школе были каникулы, и женщина отправила ребёнка к своим родителям.

— Нам сказали, кто принимающая сторона, у нас дома будет обсервация. Звонила сегодня целый день, — рассказывает женщина. — Нам сказали, что принимающая сторона обязательно должна присутствовать, встречающий должен быть обязательно, и, не дай бог, если фамилию скажут, мы должны там показывать, присутствовать. Мне сказали в "Аэрофлоте", что вам позвонят на телефон, спросят в аэропорту, вы или нет, то есть, чтобы выводить ребёнка, из рук в руки передадут. Говорят, что домой отвозят автобусом и сопровождением.

Ночь, улица, фонарь, автобус…

Встречающие недовольны новыми санитарными нормами. Прилетающих отправят домой отдельно от встречающей стороны на бесплатных автобусах. Правило ввели ещё в апреле, когда массово возвращали россиян из стран со вспышками CоViD-19. Сотрудники Роспотребнадзора ещё на борту всех делят на группы по восемь-десять человек. По процедуре: термометрия, проверка тестов и заполнение бумаг, в которых каждый указывает место проживания в Москве, где будет на обязательном карантине или обсервации.

Бесплатные шаттлы уже выстроились на ближайшей к терминалу полосе, выделенной только для них. Заказчик подряда — Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Исполнитель — Мострансавто, занимающееся в основном перевозками в столичном регионе. От них и техника и водители.

Но находятся и те, кто не хочет ехать в общественном транспорте. Не их уровень. Спешат соскочить сразу за выездным шлагбаумом терминала аэропорта. На территории ведь все под наблюдением видеокамер.

А вот уже за шлагбаумом — слепая зона и остановки по требованию — на совести самих путешественников. Тем, кто желает комфортно и быстро, водитель, конечно же, не препятствует. Попросили — высадил. Денег не берёт, его бонус — не наматывать лишние километры по Москве.

А "бегуны" и рады. Их уже ждут родные или друзья на премиальных внедорожниках или на заранее забронированном такси.

— Извините, а вы из Бишкека прилетели?

— Да-да-да.

— Не стали на автобусе ехать?

— Нет, мы просто договорились с водителем, и он нас высадил.

— Мы тоже своих хотим забрать…

— И правильно, мы так вот и сделали, договорились, он высадил нас тут вот.

— Понятно, спасибо, удачи вам!