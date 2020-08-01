Фитнес-блогерша из Москвы показала, в каком состоянии её тело, чтобы другие перестали комплексовать

Фигура фитнес-блогерши из Москвы Марии Русаковой вряд ли подходит под стандарты "Инстаграма", но, несмотря на это, она смогла собрать аудиторию в 340 тысяч подписчиков. Точнее сказать, как раз в этой неидеальности её секрет успеха

Фото © Instagram / rusakova_fit

Девушки знают, что их любимый блогер — вполне реальный человек с обычными проблемами, которые он успешно решает. А значит — могут все

Фото © Instagram / rusakova_fit

В своём профиле девушка регулярно публикует тренировки на разные группы мышц, не забывая поделиться советами по питанию

Фото © Instagram / rusakova_fit

Кстати, говоря о рационе, Мария не использует выражение ПП (правильное питание) — на смену ему пришло рациональное. Об этом девушка рассказала в интервью Woman Magazine

Фото © Instagram / rusakova_fit

Аббревиатуру ПП корректнее заменить на рациональное питание. Оно наиболее точно характеризует рацион, которого стараюсь придерживаться я. В нём есть место любому продукту, нет строгих ограничений. Баланс нутриентов и психологический комфорт Мария Русакова

Фото © Instagram / rusakova_fit

Сейчас девушка в гармонии со своим телом и составляет свой рацион без перегибов — от одного гамбургера на самом деле ничего не произойдёт, делится Мария. Однако так было далеко не всегда — была и погоня за "идеалами", и постоянное чувство голода

Фото © Instagram / rusakova_fit

Я комплексовала по поводу целлюлита на бёдрах, потом из-за диастаза после беременности, от некрасивых толстых локтей и жира над коленями. Но со временем я научилась любить своё тело и приняла его всецело Мария Русакова

Фото © Instagram / rusakova_fit

Сейчас помимо развития своего блога девушка активно занимается повышением квалификации как нутрициолога, фитнес-тренера и коуча. Так что скоро Мария сможет помогать в борьбе с лишним весом ещё большему количеству девушек