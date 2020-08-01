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Под Калининградом водитель легковушки погиб при лобовом столкновении с автобусом

По предварительной версии, мужчина уснул за рулём.

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Фото © УМВД России по Калининградской области

Лобовое столкновение легкового автомобиля и рейсового автобуса произошло на автодороге в Калининградской области. В результате один человек погиб, четверо получили ушибы и ссадины, сообщили в региональном УМВД России.

По предварительной версии, водитель "шкоды" уснул за рулём, из-за чего не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом. Автомобилист умер на месте ДТП от полученных травм, четверо пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью.

Фото © УМВД России по Калининградской области

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Фото © УМВД России по Калининградской области

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