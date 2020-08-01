Под Калининградом водитель легковушки погиб при лобовом столкновении с автобусом

Лобовое столкновение легкового автомобиля и рейсового автобуса произошло на автодороге в Калининградской области. В результате один человек погиб, четверо получили ушибы и ссадины, сообщили в региональном УМВД России .

По предварительной версии, водитель "шкоды" уснул за рулём, из-за чего не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом. Автомобилист умер на месте ДТП от полученных травм, четверо пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью.