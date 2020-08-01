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"На место авторитету пришёл тоталитаризм". Опубликован полный текст письма Гармаша об уходе из "Соверменника"

Актёр отметил, что доиграет сентябрьские спектакли, так как чувствует ответственность перед зрителями.

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Сергей Гармаш. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Народный артист России Сергей Гармаш отметил, что на его решение уйти из театра "Современник" во многом повлияло назначение нового художественного руководителя. Об этом актёр рассказал в письме, полный текст которого опубликовал ректор ГИТИСа Григорий Заславский в "Фейсбуке".

В обращении к труппе и коллективу "Современника" Гармаш отметил, что ему тяжело далось решение покинуть театр, в котором он "прожил счастливых 36 лет". Однако, увидев, куда направлен вектор развития театра, понял, что должен это сделать.

Я пытался развернуть движение этого вектора. Пытался достучаться до властей в разных кабинетах. Считал это своим долгом по отношению к нашему общему делу, к памяти ГБ (Галины Борисовны Волчек. — Прим. Лайфа), к тому, к чему она нас призывала, говоря: "Не позвольте сделать из театра модное место". Делал это открыто, но услышан не был, — написал актёр.

Гармаш отметил, что прошедшие полгода показали катастрофичность решения о назначении на пост художественного руководителя Виктора Рыжакова. Артист уверен, что оно "было принято подковёрно" ещё при жизни Волчек и "подписано буквально на крышке гроба". При этом актёр подчеркнул, что не претендовал на роль худрука и видел будущее "Современника" в коллегии.

Новый худрук согласился с этим варварским назначением, не остановил его, не попросил приостановить хотя бы до 40 дней. Дальше мы прослушали клятвы в верности "Современнику", которые, как показали эти полгода, сильно разошлись с делом, — отметил Гармаш.

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По словам актёра, в культурном учреждении сейчас "идёт расправа над людьми, прекрасными профессионалами".

По его словам, в труппе на сегодняшний день сложилась чудовищная ситуация и "налицо очевидный раскол", за который, по мнению актёра, несёт личную ответственность Рыжаков.

Сейчас на место авторитету пришёл тоталитаризм: мнения могут быть разными, но правильное одно — моё. И это декларирует человек, ещё ничего не сделавший в театре. Вернее, сделавший уже очень многое для его развала и уничтожения, — написал Гармаш, отметив, что Галина Волчек пользовалась в театре безусловным авторитетом, который был заслужен, а также никогда не игнорировала мнения других людей.

Актёр подчеркнул, что решил для себя, что не может и дальше принимать в этом участие, а выходить на сцену и "видеть, как рушится дом", выше его сил. Гармаш отметил, что отыграет в спектаклях в сентябре, так как чувствует ответственность перед зрителями, после чего покинет театр.

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Она отметила, что худрук театра Виктор Рыжаков ещё не успел себя проявить, так как вскоре после его назначения культурное учреждение закрыли на карантин.

Не могу поступить иначе, потому что помню всё, что сказал у гроба Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, то я ухожу, — заключил актёр.

Он поблагодарил труппу за совместную работу, радость творчества, "тепло и понимание", которые всегда получал от коллег.

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"Артисты — люди эмоциональные", — отметил Лавров.

Напомним, о решении актёра стало известно накануне. По словам Гармаша, в культурном учреждении сейчас "идёт расправа над людьми, прекрасными профессионалами". Представитель артиста заявил, что в другом театре он играть не станет, а коллеги назвали его уход катастрофой.

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