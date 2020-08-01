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Дениса Мацуева нарисовали на пятиэтажке в Иркутской области

Граффити появилось в Свирске.

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Фото © Instagram / matsuevdenis

Известный пианист Денис Мацуев опубликовал в "Инстаграме" фото граффити на одном из домов в Иркутской области.

В Париже вандалы испортили граффити "французского Бэнкси", посвящённые бывшей узнице нацистских лагерей

Спустя несколько часов художник восстановил исходный вариант.

Свирск. Иркутская область, — прокомментировал он снимок.

Граффити пока не закончено, однако уже видна основа будущего рисунка. Пианист изображён за клавишами, которые растянулись во всю стену пятиэтажного дома. Сам Мацуев родом из Иркутска. В комментариях подписчики музыканта отмечают, что такое граффити — признак народной любви.

Как сообщал Лайф, ранее на стене дома № 22 по улице Пестеля в Санкт-Петербурге восстановили граффити с поэтом Иосифом Бродским. Рядом с ним изображён Владимир Высоцкий, со дня смерти которого 25 июля исполнилось 40 лет.

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