Дениса Мацуева нарисовали на пятиэтажке в Иркутской области

Известный пианист Денис Мацуев опубликовал в "Инстаграме" фото граффити на одном из домов в Иркутской области.

— Свирск. Иркутская область, — прокомментировал он снимок.

Граффити пока не закончено, однако уже видна основа будущего рисунка. Пианист изображён за клавишами, которые растянулись во всю стену пятиэтажного дома. Сам Мацуев родом из Иркутска. В комментариях подписчики музыканта отмечают, что такое граффити — признак народной любви.