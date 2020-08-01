Дениса Мацуева нарисовали на пятиэтажке в Иркутской области

Известный пианист Денис Мацуев опубликовал в "Инстаграме" фото граффити на одном из домов в Иркутской области.
В Париже вандалы испортили граффити "французского Бэнкси", посвящённые бывшей узнице нацистских лагерейСпустя несколько часов художник восстановил исходный вариант.
— Свирск. Иркутская область, — прокомментировал он снимок.
Граффити пока не закончено, однако уже видна основа будущего рисунка. Пианист изображён за клавишами, которые растянулись во всю стену пятиэтажного дома. Сам Мацуев родом из Иркутска. В комментариях подписчики музыканта отмечают, что такое граффити — признак народной любви.
Как сообщал Лайф, ранее на стене дома № 22 по улице Пестеля в Санкт-Петербурге восстановили граффити с поэтом Иосифом Бродским. Рядом с ним изображён Владимир Высоцкий, со дня смерти которого 25 июля исполнилось 40 лет.