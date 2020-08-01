В ОАЭ заработала первая в арабском мире атомная электростанция

В Объединённых Арабских Эмиратах объявили об успешном запуске атомной станции "Барака" в Абу-Даби, которая является первой в арабском мире. Об этом сообщил премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.

— Рабочим группам удалось загрузить пакеты ядерного топлива, провести комплексные испытания и успешно завершить операцию, — написал он в своём твиттере.

Премьер-министр отметил, что ОАЭ намерены запустить в эксплуатацию четыре атомные станции, которые позволят обеспечить безопасным, надёжным и экологически чистым способом четверть потребности страны в электроэнергии. По его словам, запуск АЭС и исследование космоса со стороны Эмиратов является "сообщением миру, что арабы способны возобновить свой путь в науке" и составить конкуренцию великим нациям.