Каждый десятый человек в мире планирует скорое путешествие за границу

В мире каждый десятый человек сохранил планы на международный туризм в августе и последующие три месяца. Об этом сообщает издание Travel and Leisure со ссылкой на опрос American Express.

Отмечается, что те, кто планирует зарубежные поездки, намерены принять решение в последний момент, а отправятся, скорее всего, в приграничные страны. При этом почти половина путешественников в разных государствах планируют развивать внутренний туризм.

Так, 69% опрошенных жителей Великобритании хотят отправиться в туры внутри королевства, а в Мексике о желании посетить регионы своей страны заявило 47% респондентов. В Японии таких 45%, а в США — 40%. Отмечается, что большинство туристов в этом году (63%) предпочитают автомобильные путешествия, каждый десятый при этом мечтает об отдыхе на круизном судне.