"Они живые — их не бросишь". В Кемеровской области семья приютила 350 животных

Наталья из Прокопьевска Кемеровской области ухаживает за 350 животными. Её приюту для бездомных животных "Остров надежды" уже 13 лет. Все эти годы его хозяйка и вся её семья без устали заботятся о сотнях собак, кошек и других животных. Многие питомцы попадают в приют инвалидами. В регионе это единственное место, где животные с увечьями обретают кров и заботу.

- У нас нет ни Нового года, ни Восьмого марта, потому что они живые - их не бросишь. С 1992 года мы не были в отпуске вообще, - рассказала Лайфу Наталья.

Приют существует с 2007 года. Чтобы его открыть, Наталья с мужем взяли кредит. Им не раз отказывались отдавать заброшенные помещения. Пришлось купить старое здание завода и свои силами сделать там ремонт.

- Купили старый заброшенный завод. Взяли ссуду, выплатили её, потом отремонтировали за свой счёт, и сейчас всё содержим за свой счёт, - отметила Наталья.

Затем семья открыла ещё один приют, специально для собак-инвалидов. Кроме собак и кошек в приюте живёт и канадский волк Ричард. По словам Натальи, её любовь к животным идёт ещё с детства. Она всегда трепетно относилась питомцам, приносила домой брошенных щенков и котят. А в 14 лет они с сестрой в один день лишись родителей.

- Что такое голод, что такое холод, что такое быть никому не нужной - я это почувствовала на себе, - призналась женщина.

Сейчас Наталье помогают волонтёры, некоторые из них сами обрели дом в приюте. Чтобы снабжать животных всем необходимым, нужны немалые средства. Каждый может помочь Наталье и её семье. Карта Сбербанка 4276 8260 2058 7439 на имя Полехина Наталья Владимировна. Телефон +79069329695.