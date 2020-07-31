Мама берёт с собой на охоту двухлетнюю дочь, с которой потом позирует на фоне мёртвых животных

31-летняя Бека Гаррис из Огайо, США, имеет немного непривычное для молодой мамы хобби — охоту. Отец научил её, как нужно идти по следу и стрелять, ещё в десятилетнем возрасте. И с тех пор Бека не прекращала. Она обожает охотиться, и это у неё отлично получается. Девушка даже заменила вылазками в лес работу, в которой не стало смысла — большую часть продуктов Бека научилась добывать сама, пишет News.com.

Фото © Instagram / bekagarris

Рождение ребёнка охотницу не остановило — теперь с собой она берёт пассажира, двухлетнюю Изабеллу. Так молодая мама хотела показать ей, как устроена жизнь, и развить у девочки связь с природой. Пусть присутствие дочери и сократило время вылазок, но это не помешало Беке в последний раз поймать и 90-килограммового оленя, и кролика. В свой инстаграм девушка не забывает выкладывать фото с Изабеллой на фоне добычи.

Фото © Instagram / bekagarris

Но такие снимки не всем приходятся по вкусу. Некоторые хвалят Беку, что та подаёт прекрасный пример дочери, но большинство подписчиков в ужасе, что ребёнок видит такое кровавое зрелище. На многих фото лицо малышки выражает замешательство и дискомфорт, но Бека не считает это чем-то важным. Много возмущения вызывают и кадры, где Изабелла трогает трупы животных, не понимая, почему они с ней не играют.

Фото © Instagram / bekagarris