Парень нашёл 200-летнюю бутылку с человеческими зубами и волосами, и все умоляют закопать её обратно

52-летний Шейн Мирс из Нового Орлеана, США, работает барменом, но свободное время он предпочитает посвящать археологии. Мужчина устраивает раскопки в местах, которые кажутся ему интересными. И порой ему удаётся что-то найти: пряжки ремней или пули времён Гражданской войны. Но в этот раз находка Шейна оказалась интереснее и, по мнению многих пользователей Сети, опаснее.
Недавно мужчина обнаружил во время раскопок на пустыре старую бутылку. Внутри оказались человеческие зубы, волосы и жук-рогач. В странной жидкости внутри бармен подозревает мочу, но проверять он пока не стал. Согласно его информации, на этом месте в 1800-х годах стоял дом, поэтому Шейн предположил, что это не просто бутылка, а оберег, пишет Unilad.
В давние времена люди этого города особенно верили в ведьмины бутылки (в них, кстати, верят повсеместно и до сих пор). Такие сосуды служили оберегами от злых чар и намерений, а изготавливались легко. Нужно было в любой сосуд положить предметы по списку, которые имелись в каждом доме, а затем либо закопать возле дома, либо опустить в проточную воду, либо замуровать в стене. Доставать такие бутылки запрещалось, а открывать — тем более, ведь тогда весь негатив, что сдерживала бутылка, направлялся на того, кто её потревожил.
Шейн предположил, что это может быть ещё предметом магии вуду, но подписчики сошлись на том, что это ведьмина бутылка. Они все как один потребовали вернуть её обратно в землю, чтобы жуткая находка не навредила как Шейну, так и всем окружающим.
Это круто, приятель, но закопай её обратно! Этот год и так отвратительный, не нужно добавлять к нему древние проклятия!