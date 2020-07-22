Парень нашёл 200-летнюю бутылку с человеческими зубами и волосами, и все умоляют закопать её обратно

52-летний Шейн Мирс из Нового Орлеана, США, работает барменом, но свободное время он предпочитает посвящать археологии. Мужчина устраивает раскопки в местах, которые кажутся ему интересными. И порой ему удаётся что-то найти: пряжки ремней или пули времён Гражданской войны. Но в этот раз находка Шейна оказалась интереснее и, по мнению многих пользователей Сети, опаснее.

Фото © Facebook / Shane Mears

Недавно мужчина обнаружил во время раскопок на пустыре старую бутылку. Внутри оказались человеческие зубы, волосы и жук-рогач. В странной жидкости внутри бармен подозревает мочу, но проверять он пока не стал. Согласно его информации, на этом месте в 1800-х годах стоял дом, поэтому Шейн предположил, что это не просто бутылка, а оберег, пишет Unilad.

Фото © Facebook / Shane Mears

В давние времена люди этого города особенно верили в ведьмины бутылки (в них, кстати, верят повсеместно и до сих пор). Такие сосуды служили оберегами от злых чар и намерений, а изготавливались легко. Нужно было в любой сосуд положить предметы по списку, которые имелись в каждом доме, а затем либо закопать возле дома, либо опустить в проточную воду, либо замуровать в стене. Доставать такие бутылки запрещалось, а открывать — тем более, ведь тогда весь негатив, что сдерживала бутылка, направлялся на того, кто её потревожил.

Фото © Facebook / Shane Mears

Шейн предположил, что это может быть ещё предметом магии вуду, но подписчики сошлись на том, что это ведьмина бутылка. Они все как один потребовали вернуть её обратно в землю, чтобы жуткая находка не навредила как Шейну, так и всем окружающим.