Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа

Россия с 15 августа возобновляет международное авиасообщение со Швейцарией. Соответствующее решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России под председательством Татьяны Голиковой.

Отмечается, что рейсы будут выполняться по маршруту Москва — Женева — Москва один раз в неделю. Оперативный штаб продолжает работу над расширением списка стран, перелёты в которые могут быть возобновлены.