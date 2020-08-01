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Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа

Рейсы Москва — Женева — Москва будут осуществляться раз в неделю.

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Фото © Pixabay

Россия с 15 августа возобновляет международное авиасообщение со Швейцарией. Соответствующее решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России под председательством Татьяны Голиковой.

Отмечается, что рейсы будут выполняться по маршруту Москва — Женева — Москва один раз в неделю. Оперативный штаб продолжает работу над расширением списка стран, перелёты в которые могут быть возобновлены.

СМИ назвали дату возможного полного возобновления Россией международного авиасообщения

С 1 августа оно открылось частично.

Напомним, с 1 августа Россия частично возобновила международные полёты. В Москве уже приземлился первый рейс из-за рубежа.

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