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Шойгу рассказал о способности бойцов российских ВДВ решать задачи любой сложности

Глава оборонного ведомства поучаствовал в празднике по случаю 90-летия войск.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото © VK / mil

Военнослужащие российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) способны решать задачи любой сложности. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Генерал армии принял участие в военно-спортивном празднике по случаю 90-летия со дня основания войск, которое в России отметят 2 августа.

Сегодня Воздушно-десантные войска — это высокомобильный род войск, оснащённый новейшим вооружением и техникой, способный оперативно выполнять задачи любой сложности, — сказал глава оборонного ведомства.

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Шойгу подчеркнул, что голубым беретам во все времена доверяли сложнейшие ответственные задачи, которые те решали чётко и слаженно. По словам министра, доблесть и несгибаемая воля десантников всегда были непреодолимой преградой на пути врага.

Ранее на сайте российского оборонного ведомства появился мультимедийный раздел, посвящённый 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск.

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