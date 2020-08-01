Шойгу рассказал о способности бойцов российских ВДВ решать задачи любой сложности

Военнослужащие российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) способны решать задачи любой сложности. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Генерал армии принял участие в военно-спортивном празднике по случаю 90-летия со дня основания войск, которое в России отметят 2 августа.
— Сегодня Воздушно-десантные войска — это высокомобильный род войск, оснащённый новейшим вооружением и техникой, способный оперативно выполнять задачи любой сложности, — сказал глава оборонного ведомства.
Шойгу подчеркнул, что голубым беретам во все времена доверяли сложнейшие ответственные задачи, которые те решали чётко и слаженно. По словам министра, доблесть и несгибаемая воля десантников всегда были непреодолимой преградой на пути врага.
Ранее на сайте российского оборонного ведомства появился мультимедийный раздел, посвящённый 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск.