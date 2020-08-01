Шойгу рассказал о способности бойцов российских ВДВ решать задачи любой сложности

Генерал армии принял участие в военно-спортивном празднике по случаю 90-летия со дня основания войск, которое в России отметят 2 августа.

— Сегодня Воздушно-десантные войска — это высокомобильный род войск, оснащённый новейшим вооружением и техникой, способный оперативно выполнять задачи любой сложности , — сказал глава оборонного ведомства.

Шойгу подчеркнул, что голубым беретам во все времена доверяли сложнейшие ответственные задачи, которые те решали чётко и слаженно. По словам министра, доблесть и несгибаемая воля десантников всегда были непреодолимой преградой на пути врага.