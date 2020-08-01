"Ни с чем не перепутаю". Главврач Коммунарки Проценко рассказал, как отличить коронавирусный кашель

Главврач больницы в Коммунарке в Новой Москве Денис Проценко сообщил, что кашель больных коронавирусом имеет особые интонации. По его словам, он с точностью научился различать, как звучит обычный кашель, а как коронавирусный.

— Сегодня ковидный кашель ни с чем не перепутаю. Научился различать. Разговаривал в апреле-мае с коллегами, с кем-нибудь из заведующих реанимацией и слышал на другом конце характерное кхе-кхе. У этого кашля особенные интонации. Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные. Плюс чувство непроходящего першения. Сразу можно ставить диагноз, — рассказал он в интервью журналу "Родина".