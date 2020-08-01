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"Ни с чем не перепутаю". Главврач Коммунарки Проценко рассказал, как отличить коронавирусный кашель

Также он отметил, что обычно у заражённых чувство непроходящего першения.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Главврач больницы в Коммунарке в Новой Москве Денис Проценко сообщил, что кашель больных коронавирусом имеет особые интонации. По его словам, он с точностью научился различать, как звучит обычный кашель, а как коронавирусный.

Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев коронавируса

В столице этот показатель держится на уровне 0,3%.

Сегодня ковидный кашель ни с чем не перепутаю. Научился различать. Разговаривал в апреле-мае с коллегами, с кем-нибудь из заведующих реанимацией и слышал на другом конце характерное кхе-кхе. У этого кашля особенные интонации. Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные. Плюс чувство непроходящего першения. Сразу можно ставить диагноз, — рассказал он в интервью журналу "Родина".

Ранее Лайф сообщал, что за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 5462 человек. При этом у 24,8% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

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