Адвокат считает, что рэпера Картрайта не захоронят около двух месяцев

Адвокат Марины Кохал рассказал, какая судьба ждёт останки её супруга Александра Юшко, известного как рэпер Энди Картрайт, сообщает Пятый канал.
Вдове рэпера Картрайта Марине Кохал продлили срок задержанияСледствие обвиняет женщину в убийстве мужа.
— До захоронения останков ещё очень долго не дойдёт время, потому что, по предварительным данным, экспертиза будет делаться от одного до двух месяцев, после чего следователь должен разрешить его захоронение, — приводит издание слова Ирины Скурты.
Она добавила, что после всех необходимых процедур следователь решит, кому выдать тело. Скорее всего, это будут близкие родственники артиста. При этом фанаты настаивают, чтобы рэпера кремировали, а прах развеяли. Якобы музыкант сам этого хотел. Однако велика вероятность, что этого не случится, так как впоследствии может возникнуть необходимость в повторной экспертизе, а следовательно, и эксгумации.
Расчленённое тело рэпера и участника Versus Battle Энди Картрайта обнаружили 29 июля вечером в квартире в Петербурге. Изначально супруга 30-летнего музыканта заявила, что он умер от передозировки и она решила избавиться от тела. На допросе Марина призналась, что пилила труп мужа четыре дня, а позже ей стало плохо. Как выяснил Лайф, экспресс-тест на наркотики не показал в организме музыканта запрещённых веществ.